Олександра Лукашенка немає в санкційному списку ЄС, бо самопроголошеному президенту Білорусі в Європі дають шанс і сподіваються: він вийде на діалог.

Про це президент Франції Еммануель Макрон сказав на брифінгу за підсумками першого дня саміту ЄС, передає 24 канал.

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Так, Макрон наголосив: Євросоюз розпочати діалог з Білоруссю через ОБСЄ. Крім того, французький лідер він від імені ЄС закликав Лукашенко вжити заходів щодо встановлення довіри і звільнити політичних в'язнів, особливо колишніх кандидатів в президенти.

Прийняти проти Лукашенка санкції означало б виправдати відмову від діалогу. Важливо його залучити до цього процесу, зробити для цього максимум. У зворотному випадку – в майбутньому Лукашенко може бути включений до списку санкцій,

– сказав Макрон.

Зверніть увагу! Раніше Євросоюз узгодив санкції проти режиму Лукашенка через фальсифікації виборів президента і масові розгони акцій протесту.



До цього у санкційний список Литви Латвії та Естонії потрапили 40 осіб, але самого Олександра Лукашенка в обох списках нема.

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