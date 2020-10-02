Означало б відмову від діалогу: Макрон пояснив, чому проти Лукашенка не вводять санкцій
Олександра Лукашенка немає в санкційному списку ЄС, бо самопроголошеному президенту Білорусі в Європі дають шанс і сподіваються: він вийде на діалог.
Про це президент Франції Еммануель Макрон сказав на брифінгу за підсумками першого дня саміту ЄС, передає 24 канал.
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Так, Макрон наголосив: Євросоюз розпочати діалог з Білоруссю через ОБСЄ. Крім того, французький лідер він від імені ЄС закликав Лукашенко вжити заходів щодо встановлення довіри і звільнити політичних в'язнів, особливо колишніх кандидатів в президенти.
Прийняти проти Лукашенка санкції означало б виправдати відмову від діалогу. Важливо його залучити до цього процесу, зробити для цього максимум. У зворотному випадку – в майбутньому Лукашенко може бути включений до списку санкцій,
– сказав Макрон.
Протести в Білорусі: коротко про головне
- 9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори, де перемогу нібито отримав Олександр Лукашенко. Однак, за результатами незалежних екзитполів, переможницею стала Світлана Тихановська.
- В країні через фальсифікацію виборів спалахнули масштабні протести. Під час мітингів силовики влаштували жорстокі розгони людей.
- Бійці ОМОНу застосовували проти людей зброю, били та затримували їх. Від початку протестів 5 людей загинули, сотні було поранено, тисячі – затримано.
- Протести по всій країні тривають досі.
- Позицію Лукашенка, силові розгони демонстрантів, затримання опозиційних лідерів у Європі засуджують.