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      Чехія обмежила польоти авіакомпаній Росії

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      "Аерофлот" не зможе літати до Чехії
      "Аерофлот" не зможе літати до Чехії / riafan.ru

      Низка російських авіакомпаній заявили про аналювання значної частини рейсів до Чехії. Одною з таких компаній є російський національний авіаперевізник "Аерофлот".

      В "Аерофлоті" зазначили, що у авіаперевізника є всі технічні можливості для забезпечення рейсів. Однак чеська авіаційна влада ухвалила рішення скасувати дозвіл на виконання рейсів.

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      На сайті "Аерофлоту" йдеться, що чеська влада офіційно не пояснила своє рішення. Як інформує джерело агентству "Интерфакс", у Празі вирішили обмежити польоти російських авіакомпаній в Чехію, оскільки були незадоволені умовами за транссибірськими маршрутами для чеського національного перевізника.

      Тож російський перевізник скасував більшу частину рейсів за маршрутом Москва – Прага – Москва, запланованих на 2 липня.

      Водночас "Аерофлот" продовжить виконувати два рейси до Праги, якими можуть скористатися пасажири скасованих рейсів. Пасажири скасованих рейсів будуть перенаправлені на рейси інших авіакомпаній.

      Окрім того, як повідомляє російський "Интерфакс", чеська влада з 2 липня анулювала дозволи на рейси авіакомпанії "Победа" з Москви в Карлові Вари.

      "Уральські авіалінії" також повідомили, що на невизначений термін затримуються рейси Єкатеринбург – Прага і Жуковський – Прага та у зворотній бік з 2 липня. У компанії пояснили рішення тим, що авіаційна влада Чехії анулювала раніше видані дозволи на польоти.

      Про літак "Аерофлоту": Авіакатастрофа пасажирського літака в "Шереметьєво": що відомо про трагедію

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      сьогодні
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      Теги: Новини політики Чехія Новини Росії авіація Транспорт
      Джерело: 24 канал
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