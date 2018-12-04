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      Чем закончилась поездка в "ДНР" добровольца из США

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      Американец Уильям Пол Рейли, убитый в "ДНР"
      Американец Уильям Пол Рейли, убитый в "ДНР" / Фото из открытых источников

      В 2015 году американец Уильям Пол Рейли поехал на территорию, подконтрольную "ДНР", помогать "ополчению" и пропал без вести. Несколько лет о его судьбе ничего не было известно, и только теперь появилась информация о том, что Рейли нашелся.

      Правда, не он сам, а его могила. На территории, подконтрольной боевикам "ДНР".

      Точной информации о том, что именно случилось, пока нет. То ли американца приняли за шпиона и казнили, то ли убили просто с целью ограбления, так как с собой у него было несколько тысяч долларов. Известно только, что в ОРДЛО он ехал через Ростов, и в прошлом году ростовский сайт 1rnd.ru восстановил картину его пребывания в России.

      Рейли приехал из Америки в Москву 15 мая 2015 года. Там его встретил известный соратник Стрелкова – Михаил Полынков, который занимается вербовкой и отправкой на Донбасс российских боевиков. После встречи с ним Рейли направился в Ростов.

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      В Ростове американского любителя "ДНР" ограбили украли 2000 долларов наличными, а также банковские карты, с которых затем расплачивались и снимали деньги. Из Ростова Рейли должен был уехать в "ДНР", но 24 июня 2015 года связь с ним прервалась.

      Родители Рейли связались с Полынковым, чтобы узнать что-то о судьбе сына, и тот на ломаном английском дал понять им, что американец арестован российскими спецслужбами. Посоветовал обращаться в ЦРУ или ФСБ.



      Переписка родителей Рейли с Полынковым

      Пытался выяснить судьбу своего земляка и другой американский наемник, воюющий за "ДНР",  Рассел Бентли по кличке "Техас". В распечатке телефонных номеров, которые предоставили родителям Уильяма, был номер, с которого 24 июня, в день пропажи американца, поступали звонки. "Техас" позвонил по этому номеру, чтобы выяснить хоть какие-то новости о пропавшем друге. Трубку взял некто Боря Калмык, который сказал "Техасу", чтобы тот не задавал на эту тему никаких вопросов.


      Рассел Бентли по кличке "Техас"

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      Родители американца направляли запросы в "ДНР" по поводу его судьбы, но там ответили, что человек по имени Уильям Рейли в "республику" не въезжал. Поэтому долгое время считалось, что пропал американец на территории РФ, в Ростове. Но вот ростовский сайт Rostov.ru сообщил о том, что Рейли наконец нашли. Он был убит и похоронен на территории "ДНР" в середине 2015 года. То есть, как раз вскоре после того, как исчез.

      Что конкретно произошло не сообщается. В статье ростовские журналисты предполагают, что американец погиб во время обстрела, но это явная чушь. Учитывая, что ДНРовцы приняли его за шпиона, до передовой он едва ли добрался. Полынков писал, что американец попал в руки ФСБ. Скорее всего, именно эта структура и причастна к его гибели.

      Эпичная история. Не оценили"антифашисты" порыв американского идеалиста. Будет наука другим наивным дурачкам, которые живут в ЕС или США и поддерживают российскую агрессию против Украины. Надеюсь, этот случай получит максимальную огласку, и на Западе узнают, как в ОРДЛО расправились с добровольцем из США, который поверил в"борьбу с фашизмом" и лично приехал принять в ней участие.

      И если уж с американцем такое произошло, остается только догадываться, сколько в этой серой зоне вот так же исчезло местных, украинских граждан. На территории одной только "ЛНР" в 2016 году пропавшими числились 573 человека. На территории "ДНР", вероятно, исчезло еще больше...

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      Автор: Блог Медіа, Денис Казанський
      Теги: Публікації Новини Росії Новини США Новини Луганська Пограбування Новини Донецька
      Джерело: deniskazansky
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