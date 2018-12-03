SMS-рассылка фейков и пропаганда от России: быстро, просто, эффективно

Введение в Украине военного положения спровоцировало очередную информационную атаку со стороны РФ. Главные месседжи, внедряемые противником, были таргетированы на разные социальные группы украинского общества.

Для широкого круга обывателей разгоняли привычную страшилку о дефиците продуктов ("В Украине официально закончилась соль") и самоуправстве военных в областях, где было введено военное положение (ВП).

К примеру, с хештегом #ВП и #военное положение по соцсетям распространяли слухи о том, что в дома вламываются "люди в камуфляже", а сотрудники СБУ или Нацгвардии, делают подомовые обходы, после чего в квартире могут насильно прописать посторонних. В Северодонецке (Луганская область) циркулировали слухи о том, что в СШ №20 будут размещены подразделения ВСУ (к чести руководства ЛОВГА, опровержение было сделано немедленно – в тот же день).

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Информационная диверсия, направленная на мужчин призывного возраста, содержала месседж "в Украине идет насильственная мобилизация". Якобы призывников "хватают на улицах", "во время прохождения турникета метро", "вламываются в общежитие в 5 утра", "хватают за шкирку на улице, заставляя подписывать какие-то бумажки". В общем, привычный месседж "сняли с маршрутки в Нацгвардию", который уже был осмеян в Украине и стал интернет-мемом.

Относительно новым каналом распространения дезинформации стала отправка SMS-сообщений жителям двух регионов Украины. В Путивльском районе Сумской области, а также в Харьковской области была зарегистрирована массовая рассылка текстовых сообщений о мобилизации, с призывом немедленно явиться в военкомат по месту жительства. SMS-сообщения были персонализированы (к абоненту обращались по имени), что повышало степень доверия к контенту. Отправителем дезинформации было указано "Министерство обороны Украины", которое опубликовало официальное опровержение, заявив, что фейковые сообщения рассылает РФ.

Отличием этой информационной атаки стало то, что она затронула территорию не только нашей страны. Аналогичные текстовые сообщения получили жители одного из регионов Польши. В районе, который граничит с Львовской областью, приходили SMS такого содержания: "Внимание! Мужчины в возрасте 18–65 лет, которые живут на территории гмины Дукля (Подкарпатское воеводство), обязаны прибыть в управление гминой 27 ноября в связи с кризисной ситуацией в Украине. Просим ожидать следующих сообщений".

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В качестве отправителя был указан Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (Правительственный центр безопасности – Alert RCB), работающий сейчас в тестовом режиме, который опроверг информацию о причастности к этой рассылке, опять же, с помощью SMS.

Польская пресса назвала это "российской провокацией". Происшествие сейчас расследует полиция и Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Агентство внутренней безопасности). Советник министра-координатора специальных служб Польши Станислав Жарин заявил, что инцидент был локальным. Однако эта информационная атака с использованием SMS-сообщений, принесла РФ определенные дивиденды.

Прежде всего, было подорвано доверие граждан Польши к RCB, как одной из правительственных структур. Вот типичный пост гражданина Польши на Twitter-странице Alert RCB: "Шутки шутками, но если это не был взлом, значит ли это, что Россия тестирует у нас свои методы электронной войны? В Украине они это делают много лет. Как это возможно у нас?".

Кроме того, в сети начали появляться сообщения, направленные на конфронтацию Польши с Украиной и разрушение добрососедских связей. Например, такого содержания: "Пусть еще Блащак (Мариуш Блащак, министр обороны Польши – авт.) вышлет нашу армию, чтобы защищать их, потому что их мужчины убегают перед боями... никогда в жизни никаких союзов с Украиной, потому что это нация собак…"

От эстонской "Бронзовой ночи" до украинского Майдана

Первой успешной информационно-психологической операцией РФ с использованием SMS на постсоветском пространстве можно считать события в Эстонии в апреле 2007 года, которые получали название "бронзовой ночи".

Рийгикогу (Государственное собрание ЭР) 10 января 2007 года дало разрешение демонтировать памятник советским воинам "Неизвестный солдат", который был установлен в Таллинне в 1947 году, и перенести его из центра на окраину. Демонтаж бронзового монумента на Тынисмяги начался в 6 часов утра 26 апреля. Узнав об этом, представители пророссийского движения "Ночной дозор" призвали русскоязычных граждан Эстонии к протестам и акциям гражданского неповиновения.

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В тот же день в Таллинне начались стычки с полицией, погромщики пытались проникнуть в здание Полиции безопасности. В 23.00 Таллиннский Центр Спасения получил сообщение о том, что горит бар Woodstock, в подвале которого находятся люди. Пожар был потушен через 40 минут, пострадавших от огня не было.

Через два часа, недалеко от бара Woodstock, в ходе уличной драки был убит гражданин РФ Дмитрий Ганин, который работал и постоянно проживал в Эстонии. После этого протесты, в ходе которых пострадало около 60 человек (из них 13 полицейских), вышли за пределы Таллинна, но правительство Эстонской Республики быстро взяло ситуацию под контроль.

29 апреля 2007 года на государственные учреждения Эстонии начались кибератаки из РФ, которые продолжались больше недели. Одним из этапов этой информационной операции стала рассылка SMS-сообщений русскоязычным гражданам Эстонии с таким текстом:

Завтра и вплоть до отставки Ансипа (Андрус Ансип – премьер-министр Эстонии с 2005 по 2014 гг. – авт.). Везде! С 12:00 до 12:20 весь транспорт снижает скорость до 5 километров в час и подает сигналы. Сообщите всем знакомым.

Несмотря на то, что полиция Эстонии пообещала штрафовать водителей на 3000 крон (около 200 евро), на следующий день, 30 апреля в течение двух часов было парализовано движение не только в центре Таллинна, но и на основных магистралях Эстонской Республики.

Первое масштабное использование SMS-канала для информационной атаки РФ на Украину я не буду описывать подробно – эти события еще свежи в памяти участников Евромайдана. Напомню только, что 21 января протестующие на улице Грушевского массово получали сообщения от Киевстар, МТС и life с текстом: "Шановний абоненте, ви зареєстровані як учасник масових заворушень".

Позднее мобильные операторы отрицали свою причастность к этим рассылкам.

Пропагандистские SMS в российско-украинской войне

Текстовые сообщения пропагандистского содержания получали на свои телефоны украинские солдаты, которые находились в зоне АТО в 2015–2017 годах. В этом случае SMS стали современным аналогом пропагандистских листовок, цель которых – подорвать доверие к командованию, разрушить моральный дух противника, заставить его бросить оружие и вернуться с фронта домой.

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Такие текстовые сообщения получали наши военные в районе Марьинки, Светлодарска, Новотроицкого, Водяного (район ДАПа), Счастья, Станицы Луганской, Крымского и других населенных пунктов.

По словам участников АТО, которые получали провокационные SMS, незадолго до этого к их позициям с другой стороны линии разграничения подъезжал автобус. Через некоторое время после того, как он уезжал, начинали приходить пропагандистские SMS. По некоторой информации, рассылкой пропагандистских SMS на линии фронта занимаются войска радиоэлектронной борьбы РФ.

Фейковые SMS получали и семьи бойцов АТО. Например, в августе 2014 года жители Киевской, Львовской, Ивано-Франковской и Сумской областей получали липовые "похоронки"или сообщения от "Комитета солдатских матерей" о больших потерях на линии фронта. Тогда Виктор Андрейчук, начальник Управления СБУ по Львовской области заявил, что эта рассылка была произведена с помощью платных российских SMS-сервисов.

Быстро, просто, эффективно

Роман Химич, руководител группы Netton.Telecom, в интервью AIN заявил, что сделать массовую рассылку текстовых сообщений произвольного содержания от имени 111, 5433, 446 или любого другого сервисного номера мобильного оператора достаточно легко, поскольку протокол Short Message Service (SMS) разработан без учета требований устойчивости к взлому.

При отправке сообщения через операторскую сеть служебное поле "Номер отправителя" заполняет терминал самого абонента. Именно благодаря этой особенности мы получаем сообщения, где вместо номера отправителя указано его имя, название или любая последовательность символов, – пояснил Химич.

По его словам, целевая рассылка SMS только тем абонентам, которые находятся в определенной точке (например, блокпост или населенный пункт на линии разграничения), ведется с помощью подложных базовых станций. Для этого используют IMSI Catcher (ловец IMSI – уникального идентификатора, прописанного в SIM-карте). Спектр действия этих устройств достаточно широк: они могут перехватывать разговоры без ведома абонента, а также устанавливать, находится ли в зоне покрытия телефон, в который вставлена SIM-карта с указанным IMSI, либо получить список IMSI/IMEI в зоне покрытия "псевдобазовой".

Таким образом, с технической точки зрения рассылка фейковых SMS – простой и недорогой процесс, что делает его перспективным каналом распространения информации в гибридных войнах.

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Рассмотренные примеры демонстрируют, что РФ успешно протестировала, а теперь расширяет аудиторию и географию использования SMS, как одного из каналов донесения пропагандистких месседжей: для распространения слухов, создания паники и хаоса, дестабилизации ситуации и дискредитации органов власти в странах, против которых она проводит информационно-психологические операции.

P.S. Огромная благодарность всем моим друзьям в зоне ООС, которые помогали собирать фактаж для этой статьи. Разом переможемо!

Автор: Валентина Быкова

Источник: site.ua