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      Удалось ли Гройсману убедить Меркель относительно ситуации на Азове

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      Гройсман встертился с Меркель
      Гройсман встертился с Меркель / telegraf.com.ua

      Российская агрессия в Азовском море будет обсуждаться на встрече канцлера Германии Ангелы Меркель с Путиным во время саммита G20.

      Меркель подчеркнула, что Запад накладывает на РФ санкции, чтобы защитить международное право. Также она пообещала потребовать освобождения пленных украинских моряков, а также возвращение захваченных катеров. Таким образом Меркель фактически аннулировала вчерашнее заявление министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен, которая говорила, что Украина должна предоставить какие-то "доказательства" российского нападение на украинские катера.
       
      То есть, не зря они поговорили с Владимиром Гройсманом на открытии украино-немецкого бизнес-форума. Сумел премьер убедить коллегу, что ситуация достаточно очевидная. И дополнительных доказательств не требуется. Все-таки личная встреча решает гораздо больше, чем обмен письмами и заявлениями. При условии, что собеседники относятся друг к другу с уважением, как к самостоятельным и влиятельным игрокам. В данном случае кроме уважения можно говорить и об определенном уровне доверия. Что для нас сейчас очень важно, особенно в контексте заявлений главы Минобороны Германии. Плюс отказ Трампа встречаться с Путиным, о чем американский президент уже написал в Twitter. То есть при всех противоречиях между Вашингтоном и Брюсселем (Берлином) в этом вопросе на данный момент они перешли от сомнений к единодушной позиции. Путина будут воспитывать с двух сторон. То есть очередная многоходовочка и попытка сыграть на противоречиях не сработала. И это хорошо.
      Интересные заявления Меркель и по вопросам экономики, ради которых и проводят бизнес-форум, который Меркель и Гройсман сегодня открыли. Канцлер Германии гарантировала сохранение за Украиной серьезного транзитного статуса даже после запуска "Северного Потока-2". Хотя, пока по неофициальной информации, однопартийцы Меркель уже серьезно сомневаются, стоит ли продолжать этот проект. И даже готовы обсуждать это. Раньше о таком обсуждении не было и речи. Москва, наверное, в шоке. Что же такого Гройсман сказал Меркель? Интрига...
       
      Автор: Кирил Сазонов
      Источник:  site.ua
      Автор: Блог Медіа
      Теги: Новини політики Володимир Гройсман Новини Росії Новини України Конфлікт в Азовському морі Володимир Путін Дональд Трамп Публікації Північний потік-2 Ангела Меркель
      Джерело: 24 Канал
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