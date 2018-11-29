Военное положение пугает украинцев: что должна делать власть

Срочно необходимо обращение руководства страны с точной расшифровкой, что будет сделано и что не будет сделано после введения военного положения.

Нахожусь в Харькове. Главный вопрос большинства людей: что произойдет после введения военного положения? Никакой разъяснительной работы власти не проводят, никто не пытается успокоить граждан. В этих условиях как обычно распространяется недоверие и слухи, самые невероятные. Мол, готовится перекрытие границы с Россией, запрет митингов, закрытие аэропортов, скорое вторжение России, всеобщая мобилизация, комендантский час, конфискация автотранспорта... Патриоты спрашивают, когда можно применить законы военного времени к "банде Кернеса".

В Харькове дееспособная и весьма эффективная территориальная оборона. Там немало мотивированных бойцов, которые четко понимают, как действовать в случае вторжения. Общение с добровольцами вдохновляет. Сотрудники областного военкомата вполне дееспособны, хотя и сетуют, что областные и особенно городские власти не помогают военно-патриотической и мобилизационной работе, не помогают военкомату.

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