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      Юрій Бутусов

      Военное положение пугает украинцев: что должна делать власть

      623
      Военное положение сеет панику
      Военное положение сеет панику / Фото из открытых источников

      Срочно необходимо обращение руководства страны с точной расшифровкой, что будет сделано и что не будет сделано после введения военного положения.

      Нахожусь в Харькове. Главный вопрос большинства людей: что произойдет после введения военного положения? Никакой разъяснительной работы власти не проводят, никто не пытается успокоить граждан. В этих условиях как обычно распространяется недоверие и слухи, самые невероятные. Мол, готовится перекрытие границы с Россией, запрет митингов, закрытие аэропортов, скорое вторжение России, всеобщая мобилизация, комендантский час, конфискация автотранспорта... Патриоты спрашивают, когда можно применить законы военного времени к "банде Кернеса".

      В Харькове дееспособная и весьма эффективная территориальная оборона. Там немало мотивированных бойцов, которые четко понимают, как действовать в случае вторжения. Общение с добровольцами вдохновляет. Сотрудники областного военкомата вполне дееспособны, хотя и сетуют, что областные и особенно городские власти не помогают военно-патриотической и мобилизационной работе, не помогают военкомату.

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      Мне кажется, необходимо заседание СНБО для разъяснения гражданам пошагово последствий военного положения.

      Надо четко сказать, что закон о военном положении применяется согласно решений областных и районных администраций, а также военных властей. Никакого беспредела быть не может  все равно на каждое действие должно быть решение, будет оповещение.

      Принятие закона не запрещает митинги, и вообще никак не ограничивает права и свободы граждан. Закон позволяет принимать решения местным властям в целях обороны страны и военного вторжения РФ.

      Надо сказать, что в настоящее время концентрации российских войск нет, угрозы вторжения сейчас нет, оснований для паники нет, перебоев со снабжением и продуктами нет и не будет.

      Военное положение надо было вводить еще в 2014 году. Это нормальный правовой режим, который должен, на мой взгляд, действовать на всей территории страны. Задача власти КАЖДЫЙ день проводить кампанию по разъяснению своих решений через телевизор. Ну и мы в фейсбуке и в СМИ должны приложить руку.

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      Автор: Юрій Бутусов
      Теги: Новини політики Конфлікт в Азовському морі Новини України Україна – Росія Публікації Воєнний стан в Україні
      Джерело: 24 Канал
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