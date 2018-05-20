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Peter Santenello

Чему может научить иностранца украинское село: 5 уроков

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Как это – жить иностранцу в украинском селе?
Как это – жить иностранцу в украинском селе? / Фото автора

Приехать из Америки и пожить в украинском селе – это, пожалуй, самый сложный опыт, но при этом с ценными уроками. Это было одним из самых тяжелых и в то же время лучших событий, которое могло со мной произойти.

В статье "Украинцы учат дарить искренне, не прося ничего взамен, – иностранец, который живет в Украине" я рассказал о том, как мы помогли семье с установкой канализации и проточной воды в доме. 

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После шести недель жизни в украинской деревне, я смог определить 5 главных уроков, которые получил. Теперь я делюсь ими с вами:

1. Деньги не делают семью лучше

Да, все хотят больше денег. Деньги – это безопасность, свобода (хотя это может быть и тюрьма); они позволяет выбирать, обеспечивают лучшее медицинское обслуживание, улучшают образование… Список можно продолжать и продолжать. Но деньги не имеют никакого отношения к тому, насколько хорошо функционирует семья, или насколько эта семья счастлива.

На самом деле деньги даже могут сделать семью слабее, менее счастливой.

Семья, в которой я проводил время, была самой слаженной семьей, которую мне доводилось наблюдать. Из-за их экономического положения они больше полагались друг на друга, они нуждались друг в друге больше, и, соответственно, вместе они тоже делали больше.

Они жили бескорыстно друг для друга. В этой семейной структуре была простая и богатая одновременно красота, и деньги не были необходимым ингредиентом, а вот время и потребность друг в друге были. Отсутствие денег сделало эту семью сильнее.

Жизнь в украинском селе
Жизнь в украинском селе

2. Религия – отличный инструмент для некоторых людей

Я никогда не был религиозным человеком, и мне всегда было странно, что люди отсчитывали свое существование от некоей истории (в данном случае, рождения Иисуса), написанной около 2 тысяч лет назад. В это не веришь особенно, когда в Калифорнии есть деревья "Красного дерева" старше Иисуса Христа, а современные люди появились на планете 2,5 миллиона лет назад.

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Валерий – отец этого семейства – бывший наркоман, алкоголик и уличный боец. После того, как он нашел религию, он смог избавиться от плохих привычек. Вместе с семьей он нашел смысл в религии, и это была сила, которая осветляла их путь в трудные времена, которые они пережили из-за войны и экономических распрей.

Каждое утро они молились вместе. Каждое утро они тратили 20 минут на соединение с семьей. Религия давала им надежду и направление. Без этого их семья была бы разбита. Теперь я вижу силу, которую люди находят в организованной религии, и я это уважаю.

Религия может укрепить семейные узы
Религия может укрепить семейные узы

3. Язык не важен

Хотелось бы, чтобы я мог говорить на всех языках мира. Чем большим количеством языков владеет человек, тем больше вещей открывается для него. Но есть обратная сторона этого. Примерно 90% сообщений невербальные. Слова часто маскируют реальность (просто послушайте политиков, чтобы понять этот факт).

Часто мы чувствуем через интуицию, но язык может отвлекать интуицию. Конечно, наш мозг воспринимает смысл из слов, но истина приходит через действие и намерение. Мои рудиментарные навыки в русском языке оставили для меня больше возможностей для восприятия. Я могу как отлично провести время с кем-то, с кем я с трудом могу разговаривать, так и ужасно с кем-то, с кем я говорю на одном языке.

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4. У всех есть проблемы

Ни один человек не может жить без проблем. Считается, что деньги устраняют проблемы и улучшают жизнь. Да, деньги устраняют проблемы с выживанием или проблемы оплаты материальных потребностей. Но как только кто-то поднимается в финансовом отношении, обычно возникает новый набор проблем, который заполняет вакуум. Со стороны проблемы могут оцениваться по серьезности, но изнутри головы каждого человека их проблемы самые важные.

У каждого свои проблемы
У каждого свои проблемы

На прошлой неделе я был в Лондоне, там разговаривал с человеком, у которого были трудности с парковкой в ​​своей резиденции и для его Lamborghini, и для Range Rover. Хотя это может показаться мелочью для большинства людей, только не для него; этот вопрос занимал все его мысли.

Для семьи, в которой я жил, их проблемы вращались вокруг государства, сокращающего субсидию на электричество, а также вырастят ли они достаточно гусей до начала зимы. Даже осознавая, что эти проблемы сильно отличаются друг от друга, я не могу сказать, кто был более обеспокоен: члены семьи, или знакомый из Лондона.

5. Комфорт убивает рост

Мы все хотим жить в комфорте. И так много современных "маркетинговых машин" изображает комфорт, как пик существования человека. Они показывают, что люди, которые не ищут комфорта, пребывают в постоянных неудобствах, чего никто не хочет.

Выход из зоны комфорта представляет проблемы как физически, так и умственно, и требует, чтобы кто-то раздвигал свои границы, чтобы преодолеть сопротивление. Преодоление сопротивления приводит к росту. Рост увеличивает смысл жизни.

Украинское село – и сложное, и особое место одновременно. Это не для всех (включая меня), но уроки, полученные из этого опыта, могут продвинуть душу и ум человека к новым высотам.

Я предлагаю любому иностранцу (или украинцу, который этого не испытывал), который хочет расширить жизненные рамки и познать важные уроки, пожить в украинской сельской местности в течении неопределенного срока. Никакие деньги не смогут дать тот шквал и трудные уроки любви к жизни, найденные мной в этой дикой местности.

Прочитать больше про Питера или сконтактировать с ним можно здесь: Facebook; Instagram; www.petersantenello.com; YouTube

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Автор: Peter Santenello
Теги: Новини України Подорожі Поради Публікації
Джерело: 24 Канал
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