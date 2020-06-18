Керівник Львівського військового госпіталю Іван Гайда помер 18 червня. Причиною смерті військового медика стали ускладнення, викликані коронавірусною хворобою.

Про смерть полковника медичної служби Івана Гайди повідомило командування медичних сил ЗСУ.

Іван Гайда – фаховий лікар, мудрий і порядний офіцер. Щиро поділяємо горе та висловлюємо співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять,

– наголосили у командуванні медичних сил.

Про те, що причиною смерті медика стали саме ускладнення від коронавірусу, розповів мер Львова Андрій Садовий.

"Відданий лікар, який врятував немало життів наших військових. Співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять", – повідомив Андрій Садовий.