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Через коронавірус з в'язниці у США відпустили ексадвоката Трампа

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З в'язниці достроково відпустили Майкла Коена
З в'язниці достроково відпустили Майкла Коена / nbcnews.com

З в'язниці у США достроково випустили Майкла Коена – колишнього адвоката президента Дональда Трампа. Усе через пандемію коронавірусу та великий спалах у колонії, де той відбував покарання.

Про дострокове звільнення Коена повідомляє видання CNN з посиланням на власні джерела.

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Американський адвокат мав відбувати покарання до листопада 2021 року. Решту свого терміну, якщо це можна так назвати, юрист відбуватиме вдома.

Як відомо, у федеральній в'язниці Отісвіллі, де й відбував своє покарання Майкл Коен, зафіксували спалах коронавірусу. Там захворіли 14 ув'язнених та 7 співробітників.

Майкл Коен і його справа: коротко

Майклу Коену 53. Він був адвокатом Дональда Трампа у період з 2006 до 2018 року. Та згодом був засуджений за махінації під час фінансування передвиборчих кампаній.

Саме Коен був посередником, який буцімто за 400 тисяч доларів організовував зустріч Петра Порошенка та Дональда Трампа. Про це повідомляли американські ЗМІ, але згодом інформацію спростували.

Адвокат зізнавався, що платив жінкам за мовчання про сексуальні стосунки з Дональдом Трампом. В обвинувальному вироку Коена також є пункт про неправдиві свідчення.

Автор: Василь Денисюк
Теги: Новини США Зустріч Трампа і Порошенка Дональд Трамп Коронавірус COVID-19 Новини політики
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