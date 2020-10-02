Через вибух у Бейруті, який зруйнував більшу частину міста, суд Лівану видав ордер на арешт двох росіян. Мовиться про Ігоря Гречушкіна й Бориса Прокошева – власника й капітана судна "Росус", яким і привезли в порт аміачну селітру, що в підсумку вибухнула.

Про ордер на заочний арешт двох росіян повідомляє Національне інформаційне агентство Лівану.

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Власник судна Ігор Гречушкін нині проживає на Кіпрі. Натомість колишній капітан Борис Прокошев раніше жив в українському місті Одесі, та потім повернувся в Росію.

Суддя передав ордер на арешт обох росіян прокурору. На підставі цих документів останній має передати в Інтерпол запити на арешт цих людей, а вже міжнародна поліція зможе арештувати їх і привезти в Ліван на суд.

Також відомо, що на Кіпр вже вирушила спеціальна делегація працівників безпеки Лівану. Вони мають намір зустрітися з Ігорем Гречушкіним – власником "Росуса".

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