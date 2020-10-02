Через руйнівний вибух у Бейруті заочно арештували двох росіян
Через вибух у Бейруті, який зруйнував більшу частину міста, суд Лівану видав ордер на арешт двох росіян. Мовиться про Ігоря Гречушкіна й Бориса Прокошева – власника й капітана судна "Росус", яким і привезли в порт аміачну селітру, що в підсумку вибухнула.
Про ордер на заочний арешт двох росіян повідомляє Національне інформаційне агентство Лівану.
До слова У Бейруті вибухнув вантаж російського корабля: як він там опинився ще у 2014 році
Власник судна Ігор Гречушкін нині проживає на Кіпрі. Натомість колишній капітан Борис Прокошев раніше жив в українському місті Одесі, та потім повернувся в Росію.
Суддя передав ордер на арешт обох росіян прокурору. На підставі цих документів останній має передати в Інтерпол запити на арешт цих людей, а вже міжнародна поліція зможе арештувати їх і привезти в Ліван на суд.
Також відомо, що на Кіпр вже вирушила спеціальна делегація працівників безпеки Лівану. Вони мають намір зустрітися з Ігорем Гречушкіним – власником "Росуса".
Вибух у Бейруті: головне
- Ввечері 4 серпня в столиці Лівану Бейруті у порті прогриміли потужні вибухи. Відомо про понад 6 тисяч постраждалих і щонайменше 190 загиблих. Потужний вибух відчули навіть за 240 кілометрів на сусідньому Кіпрі.
- Надзвичайну ситуацію влада Лівану назвала катастрофою національного масштабу. Вибух у Бейруті залишив 300 тисяч людей бездомними, завдану шкоду оцінюють у мільярди доларів.
- Причини вибуху досі встановлюються. Спершу повідомляли, що мовиться про займання піротехніки на складі в порту. Згодом влада і ЗМІ заявили, що вибух спричинили понад 2 тисяч 700 тонн аміачної селітри, яку конфіскували 6 років тому.
- Селітру вилучили з корабля російського бізнесмена Гречушкіна у 2014 році. Відтак вона весь час лежала у порту. Нині саме вибух селітри є основною версією слідства.