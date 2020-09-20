У Дніпрі вночі 20 вересня на одній і тій самій ділянці дороги стались 4 ДТП. Виявилось, що всі автівки по черзі натрапили на відкритий люк. У результаті машини отримали механічні пошкодження.

Що відомо про аварії

ДТП стались біля Дніпровського інституту фізичної культури та спорту. Про це повідомляє "Інформатор".

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У Volksvagen, Renault і Geely пробиті колеса та пошкоджені кузови. Водій Daewoo "влетів" у люк, коли виїхав на зустрічну смугу. У результаті машина перевернулась.

Правоохоронці обгородили люк. Наразі поліція з'ясовує, чому він був відкритий. На щастя, жертв та постраждалих немає. Усі водії відмовились від медичної допомоги. Вночі рух на дорозі був ускладнений.

Чому виникають подібні ДТП

В Україні поліція регулярно фіксує спроби викрасти кришки від каналізаційного люка. Часто їх намагаються забрати люди, що шукають легкої наживи.

ДТП у Дніпрі через відкритий люк / Фото "Інформатора":

Дивіться відео про стан автівок після ДТП: