Розкол в Росії через війну проти України

Про це в інтерв'ю BBC розповів розслідувач групи Bellingcat Христо Грозєв, передає 24 канал. За його словами взаємні звинувачення Пєскова та Кадирова, це симптом тієї напруги та стресу, який зараз переживає російська еліта та силовики.

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Розкол всередині них неминучий. Це результат невиконаної стратегії, яку хтось продав Кремлю. Тому зараз шукають крайнього і тому в такій ситуації всі звинувачують один одного і борються за свою безпеку та майбутнє, дехто навіть обирає майбутнє без Путіна,

– пояснив журналіст.

Він наголосив, що саме це призводить до неминучого розділення всередині еліт та силовиків. Частина з них хочуть гарантувати собі безпечне місце після краху системи, а інша частина хоче продовжити своє комфортабельне життя.

До теми – повне інтерв'ю Христо Грозєва: дивитись відео