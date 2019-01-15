Через брак персоналу Трамп замовив на прийом у Білому домі фастфуд

15 січня на урочистому прийомі в Білому домі президент США Дональд Трамп пригостив фастфудом футболістів команди Clemson Tigers, які перемогли у Національному чемпіонаті серед студентів. Адже через призупинення роботи уряду в країні чимало кухарів Білого дому були змушені взяти неоплачувану відпустку.

Про це повідомило видання BBC.

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Президент США привітав переможців футбольного змагання та замовив для них 300 бургерів, піцу та картоплю фрі.

Ми замовили американський фастфуд через "шатдаун". За мій кошт,

– наголосив Трамп.

Коли журналісти запитали, який фастфуд його улюблений, той відповів: "якщо він американський, то він мені подобається".

POTUS with “great American food” for Clemson Tigers visiting WH. pic.twitter.com/VgmQeXNhk6 — Roberta Rampton (@robertarampton) 14 січня 2019 р.

"Мені подобається все американське", – додав Трамп.



Невідомо, у скільки Трампу обійшовся прийом



Гравці команди Clemson Tigers на прийомі у Білому домі

Трамп також зазначив, що вдався до такого кроку, оскільки не хотів відкладати захід через брак персоналу в Білому домі.

Нагадаємо, що у США вже 25 днів поспіль триває так званий "шатдаун". Там досі не ухвалений держбюджет на 2019 рік, то ж усі державні установи, що мали бути профінансовані зі скарбниці, нині закриті, й мало не мільйон американських держслужбовців відправлені у вимушені відпустки.



Цьогорічний держбюджет досі не ухвалили, адже президент США Дональд Трамп вимагає фінансування так званої "Стіни Трампа" на мексиканському кордоні. 8 січня, о 21:00 за вашингтонським часом, Трамп оголосив про своє звернення до американців, аби анонсувати введення надзвичайного стану. Причиною такого рішення є будівництво стіни між США і Мексикою.