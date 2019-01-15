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      Через брак персоналу Трамп замовив на прийом у Білому домі фастфуд

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / bbc.com

      15 січня на урочистому прийомі в Білому домі президент США Дональд Трамп пригостив фастфудом футболістів команди Clemson Tigers, які перемогли у Національному чемпіонаті серед студентів. Адже через призупинення роботи уряду в країні чимало кухарів Білого дому були змушені взяти неоплачувану відпустку.

      Про це повідомило видання BBC.

      Читайте також: Трамп порадив "фейковим ЗМІ" взяти відпустку

      Президент США привітав переможців футбольного змагання та замовив для них 300 бургерів, піцу та картоплю фрі.

      Ми замовили американський фастфуд через "шатдаун". За мій кошт,
      – наголосив Трамп.

      Коли журналісти запитали, який фастфуд його улюблений, той відповів: "якщо він американський, то він мені подобається".

      "Мені подобається все американське", – додав Трамп.

      Прийом в Білому домі
      Невідомо, у скільки Трампу обійшовся прийом

      Прийом в Білому домі
      Гравці команди Clemson Tigers на прийомі у Білому домі

      Трамп також зазначив, що вдався до такого кроку, оскільки не хотів відкладати захід через брак персоналу в Білому домі. 

      Нагадаємо, що у США вже 25 днів поспіль триває так званий "шатдаун". Там досі не ухвалений держбюджет на 2019 рік, то ж усі державні установи, що мали бути профінансовані зі скарбниці, нині закриті, й мало не мільйон американських держслужбовців відправлені у вимушені відпустки.

      Цьогорічний держбюджет досі не ухвалили, адже президент США Дональд Трамп вимагає фінансування так званої "Стіни Трампа" на мексиканському кордоні. 8 січня, о 21:00 за вашингтонським часом, Трамп оголосив про своє звернення до американців, аби анонсувати введення надзвичайного стану. Причиною такого рішення є будівництво стіни між США і Мексикою.

      Теги: Дональд Трамп Новини США
      Джерело: 24 Канал
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