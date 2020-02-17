Через керовану з Росії "ботоферму" в Україні поширювали фейки, наркотики і зброю

Служба безпеки України викрила розгалужену "ботоферму", яка займалася псевдомінуваннями і поширенням фейків у соцмережах. Окрім того, частину обладнання використовували для нелегального телефонного зв’язку на Донбасі та поширення зброї і наркотиків.

За даними правоохоронців, організатори "ботоферми" мали понад 8 тисяч активних акаунтів, повідомляє пресслужба СБУ. Через них провокатори поширювали у мережі неправдиву інформацію, підбурювали протестні настрої та атаковували профілі високопосадовців у соцмережах.

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Частину обладнання використовували для нелегального переправлення телефонного трафіку. Так, незаконно створені оператори "Фенікс" і "Лугаком", обслуговували своїх користувачів на мережі українських операторів. За інформацією спецслужби, цими послугами користувались "ватажки" незаконних збройних формувань на Донбасі.



Обладнання підтримувалося через російські онлайн-сервіси / фото: ssu.gov.ua

Під час проведення обшуків у Києві, Харкові, Дніпрі, Дубно (Рівненської області) та Ірпені (Київської області) виявили і вилучили комп’ютерну техніку та спеціальне обладнання (GSM-модеми, шлюзи), понад 22 тисячі SIM-карток операторів стільникового мобільного зв’язку України. Вилучено чорнові записи щодо реєстрації користувачів соціальних мереж, які розміщували провокативні коментарі під публікаціями українських політичних діячів.



За допомогою обладнання діяли незаконні телефонні оператори / фото: ssu.gov.ua