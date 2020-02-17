14:37
17 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ СЛУГА НАРОДУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Білоруський фашист Лукашенко. Для чого Росії клони Путіна
      Вєсті Кремля
      21:12, 15 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Зеленський у книзі Онищенка. Шкільні уроки від нардепів ОПЗЖ
      Вєсті.UA
      20:31, 15 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ СЛУГА НАРОДУ

      Через керовану з Росії "ботоферму" в Україні поширювали фейки, наркотики і зброю

      1
      СБУ викрила розгалужену ботоферму / ssu.gov.ua

      Служба безпеки України викрила розгалужену "ботоферму", яка займалася псевдомінуваннями і поширенням фейків у соцмережах. Окрім того, частину обладнання використовували для нелегального телефонного зв’язку на Донбасі та поширення зброї і наркотиків.

      За даними правоохоронців, організатори "ботоферми" мали понад 8 тисяч активних акаунтів, повідомляє пресслужба СБУ. Через них провокатори поширювали у мережі неправдиву інформацію, підбурювали протестні настрої та атаковували профілі високопосадовців у соцмережах.

      Дивіться також: Правоохоронці викрили сепаратистського інтернет-агітатора

      Частину обладнання використовували для нелегального переправлення телефонного трафіку. Так, незаконно створені оператори "Фенікс" і "Лугаком", обслуговували своїх користувачів на мережі українських операторів. За інформацією спецслужби, цими послугами користувались "ватажки" незаконних збройних формувань на Донбасі.


      Обладнання підтримувалося через російські онлайн-сервіси / фото: ssu.gov.ua

      Під час проведення обшуків у Києві, Харкові, Дніпрі, Дубно (Рівненської області) та Ірпені (Київської області) виявили і вилучили комп’ютерну техніку та спеціальне обладнання (GSM-модеми, шлюзи), понад 22 тисячі SIM-карток операторів стільникового мобільного зв’язку України. Вилучено чорнові записи щодо реєстрації користувачів соціальних мереж, які розміщували провокативні коментарі під публікаціями українських політичних діячів.


      За допомогою обладнання діяли незаконні телефонні оператори / фото: ssu.gov.ua

      Сорок днів після катастрофи МАУ в Ірані: головне про трагедію
      сьогодні
      45285
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Кримінал Кримінальні новини Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 14:03 Хто такий Женьсюнь Хуан: як емігранту вдалося заснувати велетенську корпорацію NVIDIA
      Анастасія Можаровська 2323
      сьогодні , 13:42 Збройний варіант чи мирна реінтеграція: дипломат пояснив, як повернути Донбас
      Віталій Дейнега 2299
      сьогодні , 11:30 ORBI CITY в Батумі: чим вражає найбільший готельний комплекс в світі
      742
      12 лютого , 13:34 Де зіграти в покер з Олексієм Дурнєвим
      212
      сьогодні , 13:14 Усе про загиблих в авіакатастрофі МАУ українців
      Ірина Кошанська 20182
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук