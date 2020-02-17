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      Через управляемую из России "ботоферму" в Украине распространяли фейки, наркотики и оружие

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      СБУ викрила розгалужену ботоферму, / ssu.gov.ua

      Служба безопасности Украины разоблачила разветвленную "ботоферму", которая занималась псевдоминированиями и распространением фейков в соцсетях. Кроме того, часть оборудования использовали для нелегальной телефонной связи на Донбассе и распространения оружия и наркотиков.

      За даними правоохоронців, організатори "ботоферми" мали понад 8 тисяч активних акаунтів, повідомляє пресслужба СБУ. Через них провокатори поширювали у мережі неправдиву інформацію, підбурювали протестні настрої та атаковували профілі високопосадовців у соцмережах.

      Дивіться також: Правоохоронці викрили сепаратистського інтернет-агітатора

      Частину обладнання використовували для нелегального переправлення телефонного трафіку. Так, незаконно створені оператори "Фенікс" і "Лугаком", обслуговували своїх користувачів на мережі українських операторів. За інформацією спецслужби, цими послугами користувались "ватажки" незаконних збройних формувань на Донбасі.


      Обладнання підтримувалося через російські онлайн-сервіси / фото: ssu.gov.ua

      Під час проведення обшуків у Києві, Харкові, Дніпрі, Дубно (Рівненської області) та Ірпені (Київської області) виявили і вилучили комп’ютерну техніку та спеціальне обладнання (GSM-модеми, шлюзи), понад 22 тисячі SIM-карток операторів стільникового мобільного зв’язку України. Вилучено чорнові записи щодо реєстрації користувачів соціальних мереж, які розміщували провокативні коментарі під публікаціями українських політичних діячів.


      За допомогою обладнання діяли незаконні телефонні оператори / фото: ssu.gov.ua

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Криминальные новости Новости Украины Криминал
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