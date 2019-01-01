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      Через кинуту на балкон петарду у Запоріжжі загорілася квартира: фото

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      У Запоріжжі спалахнула пожежа в квартирі через кинуту на балкон петарду
      У Запоріжжі спалахнула пожежа в квартирі через кинуту на балкон петарду / ДСНС

      У новорічну ніч, 1 січня, в Олександрівському районі Запоріжжя невідомий кинув петарду через балкон у квартиру, в результаті чого спалахнула пожежа.

      Про це повідомляє прес-служба ДСНС Запоріжжя.

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      Як зазначили у прес-службі, в одній з квартир на 2-му поверсі горіли домашні речі та меблі. Рятувальникам вдалося загасити пожежу та встановити її причину – вибух петарди, яка потрапила на балкон ззовні.

      Пожежа в Запоріжжі сталася через вибух петарди
      Пожежа в Запоріжжі сталася через вибух петарди

      Господиня квартири під час пожежі була вдома, тому змогла самостійно залишити небезпечне місце. За фактом події ведеться розслідування.

      Петарда вибухнула на балконі квартири
      Петарда вибухнула на балконі квартири

      До слова, 22 грудня у центрі Львова спалахнула пожежа через вибух газового балону: загорілися ятки на Різдвяному ярмарку поблизу Оперного театру. Вогонь вдалося локалізувати. Внаслідок інциденту постраждало четверо працівників ярмарку.

      Теги: Новини України Пожежа Новини Запоріжжя
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 1 січня
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