Через кинуту на балкон петарду у Запоріжжі загорілася квартира: фото

У новорічну ніч, 1 січня, в Олександрівському районі Запоріжжя невідомий кинув петарду через балкон у квартиру, в результаті чого спалахнула пожежа.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Запоріжжя.

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Як зазначили у прес-службі, в одній з квартир на 2-му поверсі горіли домашні речі та меблі. Рятувальникам вдалося загасити пожежу та встановити її причину – вибух петарди, яка потрапила на балкон ззовні.



Пожежа в Запоріжжі сталася через вибух петарди

Господиня квартири під час пожежі була вдома, тому змогла самостійно залишити небезпечне місце. За фактом події ведеться розслідування.



Петарда вибухнула на балконі квартири

До слова, 22 грудня у центрі Львова спалахнула пожежа через вибух газового балону: загорілися ятки на Різдвяному ярмарку поблизу Оперного театру. Вогонь вдалося локалізувати. Внаслідок інциденту постраждало четверо працівників ярмарку.