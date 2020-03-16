Через коронавірус 50 мільйонів людей можуть втратити роботу: дослідження

Пандемія коронавірусу загрожує втратою приблизно 50 мільйонів робочих місць. Це стосується людей, які працюють у сфері туризму.

Такі прогнози щодо світового ринку праці дає Всесвітня рада з питань подорожей та туризму (WTTC).

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За даними організації, світовий туристичний сектор у 2020 році може зменшитися приблизно на 25%. Це приблизно те ж, що й відсутність подорожей та будь-якої активності протягом трьох місяців.

Внаслідок такого падіння у туристичній галузі кількість робочих місць може скоротитися на 12 – 14%.

COVID-19 – велика загроза для всієї туристичної галузі, а також тих працівників, які у ній працюють та тих людей, які мають бажання подорожувати,

– йдеться у пресрелізі організації.

Рада також звернулася зі закликом до урядів усіх країн світу вжити негайних заходів та надати туристичному бізнесу державну підтримку.

Основне про коронавірус у світі

ВООЗ оголосила пандемію коронавірусу у світі. Її епіцентром тепер є Європа.

Станом на 16 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 6 тисяч 668 людей . Загальна кількість заражених – понад 173 тисячі людей по всьому світу. Є й хороші новини – одужали майже 78 тисяч людей .

. Загальна кількість заражених – понад 173 тисячі людей по всьому світу. Є й хороші новини – . 13 березня в Україні від коронавірусу померла перша людина – жінка з Радомишля. Окрім цього, є ще 4 клінічно підтверджених випадки захворювання.

Після Китаю найвищий показник інфікування коронавірусом в Італії . У країні зафіксували 1 тисячу 809 смертей. У самому ж Китаї рівень захворюваності пішов на спад.

. У країні зафіксували 1 тисячу 809 смертей. У самому ж Китаї рівень захворюваності пішов на спад. У Сполучених Штатах 16 березня проводять перші клінічні випробування розробленої вакцини.



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