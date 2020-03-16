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      Через коронавірус 50 мільйонів людей можуть втратити роботу: дослідження

      -
      Через коронавірус 50 мільйонів людей можуть втратити роботу / uzhgorod.net.ua

      Пандемія коронавірусу загрожує втратою приблизно 50 мільйонів робочих місць. Це стосується людей, які працюють у сфері туризму.

      Такі прогнози щодо світового ринку праці дає Всесвітня рада з питань подорожей та туризму (WTTC).

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      За даними організації, світовий туристичний сектор у 2020 році може зменшитися приблизно на 25%. Це приблизно те ж, що й відсутність подорожей та будь-якої активності протягом трьох місяців.

      Внаслідок такого падіння у туристичній галузі кількість робочих місць може скоротитися на 12 – 14%.

      COVID-19 – велика загроза для всієї туристичної галузі, а також тих працівників, які у ній працюють та тих людей, які мають бажання подорожувати,
      – йдеться у пресрелізі організації.

      Рада також звернулася зі закликом до урядів усіх країн світу вжити негайних заходів та надати туристичному бізнесу державну підтримку.

      Основне про коронавірус у світі

      • ВООЗ оголосила пандемію коронавірусу у світі. Її епіцентром тепер є Європа.
      • Станом на 16 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 6 тисяч 668 людей. Загальна кількість заражених – понад 173 тисячі людей по всьому світу. Є й хороші новини – одужали майже 78 тисяч людей.
      • 13 березня в Україні від коронавірусу померла перша людина – жінка з Радомишля. Окрім цього, є ще 4 клінічно підтверджених випадки захворювання.
      • Після Китаю найвищий показник інфікування коронавірусом в Італії. У країні зафіксували 1 тисячу 809 смертей. У самому ж Китаї рівень захворюваності пішов на спад.
      • У Сполучених Штатах 16 березня проводять перші клінічні випробування розробленої вакцини.

      Прості правила гігієни про коронавірусі
      Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

      Останні новини про коронавірус в Україні: підтвердили два нові випадки
      сьогодні
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Статистика дослідження Здоров'я Коронавірус Covid-19 Робота Подорожі
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