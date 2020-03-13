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      Через коронавірус Україна закриває кордони для іноземців

      -
      Кордони закрили через коронавірус / фото 24 каналу

      Рада національної безпеки України вирішила закрити контрольно-перепускні пункти на два тижні для іноземців. До таких радикальних заходів вирішили вдатися через коронавірус.

      Триватиме заборона перетину кордонів два тижні. Закрити КПП в Україні вирішили на засіданні 13 березня. 

      Важливо Україна закриває 70% контрольно-пропускних пунктів на кордоні: перелік

      Заборона на в'їзд для іноземців почне діяти через 48 годин. Однак усі громадяни України, які зараз перебувають за кордноном, зможуть повернутися в Україну. Але, якщо з тих країн, де вирує коронавірус, українців відправлятимуть на обсервацію. 

      Дивіться відео засідання, на якому ухвалили рішення закрити кордони

      У яких країнах закрили кордони через коронавірус

      Першою у світі закрили усю Італію, де найгірша ситуація із поширенням вірусу в Європі. Діє там і серйозна внутрішня заборона. Сьогодні пересуватися у межах Італії можна лише з поважної причини – через стан здоров’я або у зв'язку з сімейними обставинами.

      З 13 березня США закрили свої кордони для європейців. Потрапити до Америки з Європи можуть тільки люди з Великої Британії. 

      Перекрили кордони і в Чехії: з 16 березня до країни не зможуть в'їхати іноземці, а виїхати – громадяни Чехії.

      У Румунії людей під час в'їзду до країни з зони ризику направлятимуть представникам Міністерства охорони здоров'я країни для перевірки в карантині протягом 7 днів.

      У Польщі, Австрії, Словенії та ще ряді країн не допускають людей з Італії. В Словаччину пускають лише громадян цієї країни.

       

      Головне про карантин в Україні

      • Станом на 13 березня в Україні підтвердили 3 випадки зараження коронавірусом. Серед хворих – 70-річна жінка з Радомишля, чоловік з Чернівецької області та ще один чоловік з Чернівців.
      • У Чернівцях діє суворий карантин: навчання скасували, закрили найбільший в області ринок, а також обмежили відвідування спорткомплексів.
      • У Радомишлі через ситуацію запровадили надзвичайний стан.
      • Від початку року у 55 людей брали аналізи з підозрою на коронавірус. Ще не усі з них готові.
      • З 12 березня до 4 квітня в Україні діє загальнонаціональний карантин зі скасуванням навчання у школах, вишах і садочках, змагань із вболівальниками, концертів тощо.
      • Раніше Україна закрила деякі КПП на межі із окупованим Донбасом.

      Куди не рекомендує їхати МЗС
      Куди не рекомендує їхати МЗС / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини України Новини політики Карантин в Україні 2020 РНБО Держприкордонслужба
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