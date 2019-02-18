Через корупцію Україна досі не в НАТО, – Наливайченко

Про "Азовський пакет санкцій" щодо Росії, підтримку міжнародних партнерів та корупцію як перепону на шляху до вступу в НАТО – у прямому ефірі 24 каналу розповів екс-голова СБУ, а нині лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко.

– Одразу після агресії Росії в Керченській протоці я представив "Азовський пакет санкцій". Це серйозні секторальні санкції проти банківських та фінансових установ РФ як країни-агресора. Також запропонував включити більш серйозні примусові заходи щодо обмеження використання в Росії технологій та інших можливостей для газо та нафтовидобутку. Важливо було відстояти думку, що адресних санкцій цього разу недостатньо.

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– Важливо, щоб у нас з'явився національний план дій з деокупації та примусити Росію вивести свої війська з нашої території. Я йду в президенти з чітким планом дій щодо цього. І міжнародні санкції, і Азовський пакет санкцій – це тільки складова, але її недостатньо для закінчення війни.

– Польща, Румунія та інші сусіди розміщують військові контингенти НАТО на своїй території для оборони. Нам настав час теж це робити, особливо після президентських виборів, ситуація зміниться та можна буде ініціювати перед нашими партнерами з НАТО два пункти. Перше – це план дій для інтеграції в Альянс. Друге – для виконання цього плану дій на нашій території, на базі наших військових частин. Нам можна й треба створювати військову присутність натівських партнерів в інтересах оборони України.

– План дій для членства в Альянсі потрібно було отримати ще 9 років тому, але через Януковича та Порошенка ми їх втратили. Головна причина, чому Україна досі не отримала це план дій для вступу в НАТО – це корупція.

– Країни НАТО живуть за іншими стандартами. Там великі бюджети витрачають на обороноздатність, на збройні сили. Також ці країни розвивають свою оборонну промисловість.

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