Через негоду в Україні без світла опинилися 763 населених пункти: перелік областей

У четвер, 18 січня, станом на 21:00 в Україні через негоду без електропостачання залишаються 763 населених пункти, розташовані у 8 областях.

Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

За інформацією надзвичайників, у Черкаській та Чернігівській областях тривають сильні снігопади, у Вінницькій, Закарпатській, Київській, Сумській областях та у самому Києві – помірний сніг.

Читайте також: Через негоду повністю перекрито трасу Київ – Одеса

Тим часом сніг з дощем спостерігаються у Кіровоградській, Одеській та Полтавській областях, а в Миколаївській та Херсонській областях ллють дощі.

Рятувальники також зазначили, що часткового обмежено рух вантажівок на окремих ділянках доріг у Вінницькій, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Одеській, Черкаській та Чернігівській областях.

Окрім того, на території України розгорнуто понад 4 тисячі пунктів обігріву, у тому числі від ДСНС – 46 пунктів. Зокрема, на в’їздах до Києва розгорнуто 7 пунктів обігріву ДСНС, у Київській області – 6 пунктів обігріву.

Для забезпечення проїзду, розчистки автодоріг та надання допомоги у буксируванні транспорту на території України залучено 1384 одиниць техніки та 2150 працівників.