Через подорожчання газу постраждають дитячі садки, – Мітько

Через подорожчання газу доведеться скорочувати соціальні виплати.

Про це в ефірі 24 каналу заявив голова Нікольської територіальної громади Василь Мітько.



"На балансі нашого району 16 шкіл та дитячих садків, що опалюються газовими котельнями. Підвищення тарифів вдарить по бюджету нашого району, адже збільшаться витрати на обслуговування комунальної сфери. Це зменшить спрямування коштів на інші соціальні проєкти нашої громади: підвищення зарплати вчителям музичних шкіл, тренерам ДЮСШ, працівникам соціальних служб", – зазначив Василь Мітько.



Нагадаємо, газ для українців може подорожчати в два рази через зростання тарифів на транспортування блакитного палива. Позицію компанії Укртрансгаз, яка управляє магістральними газопроводами, промисловці та енергетики називають економічно не обґрунтованою і такою, що загрожує існуванню багатьох підприємств країни. Адже, за словами експертів, газ в Україні вже дорожчий, ніж у більшості країн Європи. Економісти та промисловці закликали уряд не допустити підняття цін на транспортування газу, яке може завдати шкоди економіці та посилити соціальну напругу в регіонах.