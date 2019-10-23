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      Через погоду літак Wizz Air замість Львова сів у Румунії

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      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / wizzair.com

      Рейс авіакомпанії Wizz Air з Вільнюса не зміг здійснити посадку в аеропорту міста Львова та сів у румунському аеропорту "Клуж". Все через несприятливі метеоумови.

      Літак Wizz Air з Вільнюса спершу кружляв близько години у небі Львова, а потім вирушив у напрямку Румунії, пишуть користувачі у фейсбуці.

      Напередодні: Аеропорт "Київ" змінив роботу через туман: які рейси скасовано

      літак львів румунія погода
      Траєкторія польоту літака з Вільнюса у Львів/ Скріншот

      Рейс авіакомпанії Ryanair з Модліна (Варшава) очікував покращення метеоумов в "зоні очікування" та вже здійснив посадку в аеропорту Львова, повідомила пресслужба аеропорту у фейсбуці.

      Наразі до аеропорту "Львів" летять рейси авіакомпаній Wizz Air з Берліна та Ernest з Мілана. З невеликою затримкою вилетіли Turkish Airlines зі Стамбула.

      Покращення погодних умов у Львові очікують вже від 10 ранку.

      До речі, вчора аеропорт "Львів" будучи резервним, приймав весь день рейси з Києва. Окрім того, 5 рейсів з Києва були скеровані у Львів сьогодні вночі. Йдеться про літаки авіакомпаній Ernest, Буковина та Sky Up.

      Що треба знати про тумани у Києві?Вранці 22 жовтня густий туман вкрив не лише столицю, а й усі області України.

      Проте, жителі Києва, які стежать за чистотою повітря в місті за допомогою спеціальних додатків і сайтів, останній тиждень скаржаться на перевищений рівень забруднення повітря у столиці. Що відбувається саме зараз – шукайте тут.

      Влада Києва переконує, що у повітрі столиці немає жодного масштабного перевищення концентрації шкідливих речовин. Задимлення, яке спостерігають кияни, – це густі ранкові тумани. Ситуація у столиці покращиться, коли зміниться погода.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини Львова Румунія авіація Погода Новини Києва Wizz Air Транспорт
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