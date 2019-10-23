Через погоду літак Wizz Air замість Львова сів у Румунії

Рейс авіакомпанії Wizz Air з Вільнюса не зміг здійснити посадку в аеропорту міста Львова та сів у румунському аеропорту "Клуж". Все через несприятливі метеоумови.

Літак Wizz Air з Вільнюса спершу кружляв близько години у небі Львова, а потім вирушив у напрямку Румунії, пишуть користувачі у фейсбуці.

Напередодні: Аеропорт "Київ" змінив роботу через туман: які рейси скасовано



Траєкторія польоту літака з Вільнюса у Львів/ Скріншот

Рейс авіакомпанії Ryanair з Модліна (Варшава) очікував покращення метеоумов в "зоні очікування" та вже здійснив посадку в аеропорту Львова, повідомила пресслужба аеропорту у фейсбуці.

Наразі до аеропорту "Львів" летять рейси авіакомпаній Wizz Air з Берліна та Ernest з Мілана. З невеликою затримкою вилетіли Turkish Airlines зі Стамбула.

Покращення погодних умов у Львові очікують вже від 10 ранку.

До речі, вчора аеропорт "Львів" будучи резервним, приймав весь день рейси з Києва. Окрім того, 5 рейсів з Києва були скеровані у Львів сьогодні вночі. Йдеться про літаки авіакомпаній Ernest, Буковина та Sky Up.

Що треба знати про тумани у Києві?Вранці 22 жовтня густий туман вкрив не лише столицю, а й усі області України.



Проте, жителі Києва, які стежать за чистотою повітря в місті за допомогою спеціальних додатків і сайтів, останній тиждень скаржаться на перевищений рівень забруднення повітря у столиці. Що відбувається саме зараз – шукайте тут.



Влада Києва переконує, що у повітрі столиці немає жодного масштабного перевищення концентрації шкідливих речовин. Задимлення, яке спостерігають кияни, – це густі ранкові тумани. Ситуація у столиці покращиться, коли зміниться погода.