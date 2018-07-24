Через руйнацію дамби у Лаосі та масштабне затоплення зникли сотні людей: подробиці

Сотні людей пропали безвісти, також невідомою є кількість загиблих внаслідок обвалу дамби на південному сході Лаосу.

Через руйнацію дамби на гідроелектростанції у провінції Аттапу паводки затопили шість навколишніх сіл, передає BBC.

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Влада країни повідомляє про декількох загиблих та сотні зниклик безвісти. Окрім цього, більш ніж 6600 людей втратили свої домівки.

Прем'єр-міністр Лаосу Тхонглун Сісуліт відклав усі свої зустрічі та відправився на місце катастрофи. Він стежить за наданням допомоги постраждалим в результаті паводку людям.

Чому дамба обвалилася – поки невідомо.