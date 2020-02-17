Через санкції порти анексованої Керчі на межі банкрутства: працівників масово звільняють

У місті Керчі, що в анексованому Криму, Морський торговий і рибний порт та Керченська поромна переправа перебувають на межі банкрутства. Усе через санкції Заходу проти Росії, які стали наслідком незаконної окупації та анексії півострова.

У результаті окупанти планують масові звільнення працівників потрів, а також міської лікарні. Про це повідомляє видання "Крим.Реалії".

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Зокрема, окупанти планують скоротити 400 працівників так званого підприємства "Кримські морські порти". Так само звільнять близько 200 працівників міської лікарні та інших підприємств.

Усім фахівцям натомість пропонують звичайну роботу на місцевих заводах. Наприклад, є пропозиції перейти на "Керченський металургійний завод" і "Суднобудівельний завод".

Крім того, пропонують і роботу на підприємствах Росії, а не окупованого Криму. Найвіддаленіше місце – у Ленінградській області. Добре, що кримчанам бодай не пропонують добровільну депортацію у Сибір чи на далекий Схід Росії.

Чому кримські порти на межі банкруства

Основна причина – міжнародні санкції через окупацію Криму. Справа у тім, що обмеження Заходу забороняють входити у порти окупованого Криму. Відтак туди вже шість років фактично не заходять іноземні судна.

Звідси виникає логічне питання, як кримські порти не були на межі банкруства протягом усього часу окупації. Все дуже просто – частину витрат покривали російські судна, що заходили у порти окупованого півострова. Решту – банально дотували з російського бюджету.

Так, лише у 2019 році окупанти, за твердженнями самих окупантів, дотували у кримські порти понад 500 мільйонів рублів – майже 200 мільйонів гривень.

Втім росіяни не були б росіянами, якби самі не вставляли собі палки у колеса. Побудувавши Керченський міст, яким окупанти так хвалилися, вони самі довели до межі банкрутства кримські порти. Усе просто – іноземні судна туди майже не заходять, а товар з Росії можна завезти і автошляхами.



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