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      Из-за санкций порты аннексированной Керчи на грани банкротства: работников массово увольняют

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      Керченский морской рыбный порт до оккупации Крыма / uk.wikipedia.org

      В городе Керчи, что в аннексированном Крыму, Морской торговый и рыбный порт и Керченская паромная переправа находятся на грани банкротства. Все из-за санкций Запада против России, которые стали следствием незаконной оккупации и аннексии полуострова.

      В результате оккупанты планируют массовые увольнения работников портов, а также городской больницы. Об этом сообщает издание "Крым.Реалии".

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      В частности, оккупанты планируют сократить 400 работников так называемого предприятия "Крымские морские порты". Так же уволят около 200 работников городской больницы и других предприятий.

      Всем специалистам взамен предлагают обычную работу на местных заводах. Например, есть предложения перейти на "Керченский металлургический завод" и "Судостроительный завод".

      Кроме того, предлагают и работу на предприятиях России, а не оккупированного Крыма. Самое отдаленное место – в Ленинградской области. Хорошо, что крымчанам хотя бы не предлагают добровольную депортацию в Сибирь или на Дальний Восток России.

      Почему крымские порты на грани банкруства

      Основная причина – международные санкции из-за оккупации Крыма. Дело в том, что ограничение Запада запрещают входить в порты оккупированного Крыма. Поэтому туда уже шесть лет фактически не заходят иностранные суда.

      Отсюда возникает логичный вопрос, как крымские порты не были на грани банкруства течение всего времени оккупации. Все очень просто – часть расходов покрывали российские суда, которые заходили в порты оккупированного полуострова. Остальное – банально дотировали из российского бюджета.

      Так, только в 2019 году оккупанты, по утверждениям самих оккупантов, дотировали в крымские порты более 500 миллионов рублей – почти 200 миллионов гривен.

      Впрочем россияне не были бы россиянами, если бы сами не вставляли себе палки в колеса. Построив Керченский мост, по которому оккупанты так хвастались, они сами довели до грани банкротства крымские порты. Все просто – иностранные суда туда почти не заходят, а товар из России можно завезти и автодорогами.

      морські порти України, карта, порти Криму
      Крупнейшие морские порты Украины до оккупации Крыма

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Аннексия Крыма Новости Крыма Новости Украины Новости России Керчь Крымский мост
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