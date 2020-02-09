Через шторм Сіара літак перетнув Атлантичний океан за рекордний час: деталі

Літак Boeing 747-436 авіаперевізника British Airways, який летів з Нью-Йорка до Лондона побив рекорд перетину Атлантичного океану. Він зміг долетіти зі США до Великої Британії всього за 4 години 56 хвилин.

Через реактивний потік, спричинений штормом Сіара, повітряне судно досягло швидкості 1 тисячу 327 кілометрів за годину, повідомляє BBC.

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Попередній рекорд належав літаку компанії Norwegian Air Shuttle, який виконав цей же рейс за 5 годин 13 хвилин. Таким чином рекорд було побито одразу на 17 хвилин.

У компанії British Airways одразу ж наголосили, що надають перевагу безпеці своїх пасажирів над швидкістю польоту. Відтак наголошують, що пілот дотримувався усіх правил безпеки, аби доставити пасажирів цілими.

Вранці неділі, 9 лютого, шторм Сіара досягав швидкості близько 260 кілометрів за годину. Пілоту літака-рекордсмена вдалося втримувати судно у ядрі штормового потоку.

Маршрут Ньою-Йорк – Лондон: дивіться карту

Що відомо про шторм Сіара?9 лютого потужний шторм Сіара обрушився на Велику Британію. Сильний вітер і проливні дощі по всій країні вплинули на роботу залізничного транспорту і аеропортів.



Так, авіакомпанія British Airways скасувала кілька рейсів з аеропортів Хітроу, Гатвік і Лондон-Сіті. Натомість залізнична компанія Network Rail запровадила загальне обмеження швидкості 50 миль на годину.