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      Через шторм Сіара літак перетнув Атлантичний океан за рекордний час: деталі

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      Літак перевізника British Airways завдяки шторму Сіара побив рекорд перетину Атлантичного океану / aarp.org

      Літак Boeing 747-436 авіаперевізника British Airways, який летів з Нью-Йорка до Лондона побив рекорд перетину Атлантичного океану. Він зміг долетіти зі США до Великої Британії всього за 4 години 56 хвилин.

      Через реактивний потік, спричинений штормом Сіара, повітряне судно досягло швидкості 1 тисячу 327 кілометрів за годину, повідомляє BBC.

      До слова: Потужний шторм вдарив по Великій Британії: відео жорсткої посадки літака у Бірмінгемі

      Попередній рекорд належав літаку компанії Norwegian Air Shuttle, який виконав цей же рейс за 5 годин 13 хвилин. Таким чином рекорд було побито одразу на 17 хвилин.

      У компанії British Airways одразу ж наголосили, що надають перевагу безпеці своїх пасажирів над швидкістю польоту. Відтак наголошують, що пілот дотримувався усіх правил безпеки, аби доставити пасажирів цілими.

      Вранці неділі, 9 лютого, шторм Сіара досягав швидкості близько 260 кілометрів за годину. Пілоту літака-рекордсмена вдалося втримувати судно у ядрі штормового потоку.

      Маршрут Ньою-Йорк – Лондон: дивіться карту

      Що відомо про шторм Сіара?9 лютого потужний шторм Сіара обрушився на Велику Британію. Сильний вітер і проливні дощі по всій країні вплинули на роботу залізничного транспорту і аеропортів.

      Так, авіакомпанія British Airways скасувала кілька рейсів з аеропортів Хітроу, Гатвік і Лондон-Сіті. Натомість залізнична компанія Network Rail запровадила загальне обмеження швидкості 50 миль на годину.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: авіація Велика Британія Новини США Шторм у Європі
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