Через шторм в Азовському морі, відомий курорт досі підтоплений

У курортному селищі Кирилівка, що на Запоріжжі, половина баз відпочинку залишаються підтопленими через шторм в Азовському морі, який був ще 26 травня.

На безпечну територію доставлено близько 200 відпочиваючих, а також відбуксирували 30 автомобілів, повідомляє Інтерфакс.

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Надзвичайна ситуації виникла ще 26 травня, коли через сильний шторм і різку зміну напрямку вітру було затоплено велику кількість місцевих баз відпочинку – в деяких випадках рівень води на територіях досягав півметра,

– розповіла начальник сектора зі зв'язків з громадськістю ГУ ДСНС в Запорізькій області Юлія Баришева,

Станом на 28 травня підтопленими залишається половина баз відпочинку в Кирилівці. На даний момент рівень води на територіях таких баз досягає 15-20 сантиметрів..

"Місцева влада прийняла рішення про виділення двох тракторів для перевезення людей з осторова Бирючий на косу Федотову і потім автобусами в центр Кирилівки. Станом на 15 годину 28 травня евакуйовано 100 осіб. Ще близько 100 чоловік і 30 автомобілів, які перебували на проблемній ділянці дороги, рятувальники відправили на безпечну територію ", – розповіла Баришева.

В обласному ДСНС підкреслили, що ситуація контрольована, постраждалих немає.