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Через сильну зливу жителі села Сунки на Черкащині залишилися відрізаними від світу

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Ціле селище на Черкащині опинилось відрізаним від світу через сильні зливи. Дощові ріки розмили єдину дорогу до населеного пункту. Каміння звідти поприбивало до будинків. А ще людям понищило городину, затопило подвір'я та погреби.

Стрімкі потоки води змивали все на своєму шляху, річка із дощової води текла просто вулицями села Сунки. 

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"Било по ногах і вже не можна було стояти. Я вже став боятися і потихесеньку, маленькими рухами виходити, щоб мене не змило водою", – розповів житель села Сунки Сергій Тимофіїв.

Єдина дорога у село перетворилася на суцільні рови, завглибшки півтора метра. Кілометр дороги просто зник. Купи землі та каміння вода принесла до хат. У людей затопила погреби та підвали, а будівлі пішли тріщинами. 

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На городах болото по коліна, врожай псується. Частину угідь просто змило потоками води. Старожили кажуть: підтоплення – не рідкість у селі, адже хати побудовані у низині. Раніше, щоб відводити потік, на полях викопували водовідвідні канали, проте їх розорали ще 20 років тому. 

У сільраді шукають гроші на ліквідацію наслідків лиха, а це майже мільйон гривень. Районні чиновники взялися шукати винних у відсутності дренажних ситем, виявляється, їх мали будувати землевласники, проте ці обов’язки вони проігнорували.

Звичайно, будемо збирати товаровиробників ще раз, я думаю що будемо більше конкретно говорити з ними на цю тему і будемо вирішувати, де брати цю техніку,
– наголосив начальник відділу Смілянської райдержадміністрації Степан Косенко.

Тим часом гроші на ліквідацію наслідків негоди і відновлення дороги зараз шукають. Обіцяють знайти за кілька днів. І ще спробують змусити землевласників повернути водовідні рови на поля. Доти людям лишається сподіватися, що найближчі кілька місяців дощів не буде, адже тоді за потоком можуть попливти і будинки.

Теги: Новини України Новини Черкас Негода в Україні
Джерело: 24 канал
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