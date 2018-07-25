Через сильну зливу жителі села Сунки на Черкащині залишилися відрізаними від світу
Ціле селище на Черкащині опинилось відрізаним від світу через сильні зливи. Дощові ріки розмили єдину дорогу до населеного пункту. Каміння звідти поприбивало до будинків. А ще людям понищило городину, затопило подвір'я та погреби.
Стрімкі потоки води змивали все на своєму шляху, річка із дощової води текла просто вулицями села Сунки.
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"Било по ногах і вже не можна було стояти. Я вже став боятися і потихесеньку, маленькими рухами виходити, щоб мене не змило водою", – розповів житель села Сунки Сергій Тимофіїв.
Єдина дорога у село перетворилася на суцільні рови, завглибшки півтора метра. Кілометр дороги просто зник. Купи землі та каміння вода принесла до хат. У людей затопила погреби та підвали, а будівлі пішли тріщинами.
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На городах болото по коліна, врожай псується. Частину угідь просто змило потоками води. Старожили кажуть: підтоплення – не рідкість у селі, адже хати побудовані у низині. Раніше, щоб відводити потік, на полях викопували водовідвідні канали, проте їх розорали ще 20 років тому.
У сільраді шукають гроші на ліквідацію наслідків лиха, а це майже мільйон гривень. Районні чиновники взялися шукати винних у відсутності дренажних ситем, виявляється, їх мали будувати землевласники, проте ці обов’язки вони проігнорували.
Звичайно, будемо збирати товаровиробників ще раз, я думаю що будемо більше конкретно говорити з ними на цю тему і будемо вирішувати, де брати цю техніку,
– наголосив начальник відділу Смілянської райдержадміністрації Степан Косенко.
Тим часом гроші на ліквідацію наслідків негоди і відновлення дороги зараз шукають. Обіцяють знайти за кілька днів. І ще спробують змусити землевласників повернути водовідні рови на поля. Доти людям лишається сподіватися, що найближчі кілька місяців дощів не буде, адже тоді за потоком можуть попливти і будинки.
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