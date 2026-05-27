На українсько-польському кордоні утворились черги: де доведеться найдовше стояти

На деяких КПП на кордоні України з Польщею утворились черги. Для того, щоб економити свій час, за можливості, обирайте пункти з меншою кількістю транспортних засобів.

Про це ДПСУ повідомляє у власних соцмережах.

Яка ситуація на кордоні?

Станом на 19:00 27 травня прикордонники повідомили про велику кількість транспортних засобів у деяких пунктах пропуску. Найбільші черги на таких пунктах виїзду з України:

"Шегині" – близько 170 легкових авто;

"Краківець" – близько 50 авто. Також у цьому пункті пропуску на виїзд очікують 4 автобуси.

"Устилуг" – близько 10 авто.

На в'їзд в Україну ситуація суттєво краща. Найбільша кількість автомобілів у "Краківці" – близько 30. Поряд з "Устилугом" – близько 10 машин.

В інших пунктах пропуску черг наразі немає. ДПСУ радять заздалегідь планувати маршрут та, за можливості, обирати менш завантажені напрямки, щоб скоротити час очікування.

Як уникати черг на кордоні?

Міністерство розвитку України планує запустити електронну чергу для легкових авто через Дію, сайт і мобільний застосунок "єЧерги". Також планують запровадити автоматичну перевірку "Зеленої картки" та вдосконалення пріоритетного проїзду для вантажівок з інтеграцією митних документів.