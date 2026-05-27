Об этом ГПСУ сообщает в собственных соцсетях.

Какая ситуация на границе?

По состоянию на 19:00 27 мая пограничники сообщили о большом количестве транспортных средств в некоторых пунктах пропуска. Наибольшие очереди на таких пунктах выезда из Украины:

"Шегини" – около 170 легковых авто;

"Краковец" – около 50 авто. Также в этом пункте пропуска на выезд ожидают 4 автобуса.

"Устилуг" – около 10 авто.

На въезд в Украину ситуация существенно лучше. Наибольшее количество автомобилей в "Краковце" – около 30. Рядом с "Устилугом" – около 10 машин.

В других пунктах пропуска очередей пока нет. ГПСУ советуют заранее планировать маршрут и, по возможности, выбирать менее загруженные направления, чтобы сократить время ожидания.

Как избегать очередей на границе?

Министерство развития Украины планирует запустить электронную очередь для легковых авто через Дію, сайт и мобильное приложение "еЧерги". Также планируют ввести автоматическую проверку "Зеленой карты" и совершенствование приоритетного проезда для грузовиков с интеграцией таможенных документов.