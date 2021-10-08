Росіяни це зауважили під час демонстрації логотипу Євро-2024. Цей футбольний чемпіонат відбудеться аж через 3 роки в Німеччині.

До теми Український Крим на логотипі Євро-2024: УЄФА відповів Росії на претензії

Ну і про логотип – то окрема історія, бо він мені бачиться якоюсь різноколірною вакханалією. Можливо це тому, що я дуже слабо розбираюсь як у футболі, так і вакханаліях.

Чому Росіяни образились на УЄФА

Однак якщо без жартів, то росіяни серйозно образилися. Мовляв, як можна не знати, що Крим вже 7 років російський. Мовляв – футбольні функціонери не компетентні кваліфікувати територіальну приналежність.

Про це заявила російська істеричка Марія Захарова, яка працює в міністерстві закордонних справ Росії. Утім, на цю от провокацію від Захарової, на її спробу роздмухати скандал і принизити УЄФА там цілком спокійно відповіли.



УЄФА продемонстрували карту для Євро-2024 / Скриншот з відео

Вони вважають Крим українським, адже такою є офіційна резолюція Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Тобто фактично – це узгоджена позиція абсолютної більшості країн членів УЄФА, усіх, окрім Росії.

Нам із вами треба розуміти, що резолюцій ООН і підтримки УЄФА нам все ж таки замало, щоби повернути собі над Кримом контроль, який поки що в руках Москви.

Ну і навряд чи можна примусити Москву той контроль Україні повернути – принаймні поки Москва має ядерну зброю, то такий примус неможливий – наголосив 7 жовтня колишній керівник Литви Вітаутас Ландсбергіс.

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Україна поверне Крим, коли Росія зазнає розпаду

Він підкреслив, що Україна звісно отримає собі Крим назад, але не раніше, аніж Росія зазнає розпаду. Коли це станеться, литовський політик прогнозувати не береться, але запевняє, що розпад обов'язково очікує на усі імперії без виключення.

Історія не знає прикладів, щоби було якось інакше, і навіть та таки Росія тому лише підтвердження, бо Російська імперія вже двічі зазнавала розпаду – в 1917 та 1991 роках.

І знаєте, це наче на так часто ,як нам хотілося та Росія розпадається, але з іншого боку, натепер же темп життя значно пришвидшився, все змінюється і стається набагато швидше, аніж 100 років тому.

Тож я не знаю як ви, а я би дуже хотів на власні очі спостерігати той черговий розпад Російської Федерації – щоправда бажано, щоби ми встигли до того часу побудувати на кордоні бетонний мур і рів з крокодилами.

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Тому що я би не хотів цих сьогоднішніх любителів Путіна бачити в себе в країні навіть як біженців. От такий я чомусь до росіян-путіно-любів нетолерантний, цікаво чому це.