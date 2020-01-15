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      Чергове дно у Росії: діти катаються на іграшкових танках у парку розваг – відео

      422 Читать новость на русском
      Атракціон дуже подобається не лише дітям, але й дорослим / telegram

      Жителям та гостям Москви пропонують покататися на дитячому танку – це міні-версія танку Т-34. Атракціон нещодавно відкрився у московському парку "Сокольники".

      Про це написав канал "Лента дна" у телеграмі, опублікувавши відео. Атракціон з дитячими танками відкрили з нагоди "75-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні".

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      Очевидці розповідають, що керувати іграшковими танками дуже просто, тому дитина впорається легко. На атракціоні катаються і пенсіонери. 

      А прес-служба уже парку похвалилася, що іграшковий танк – міні-версія справжнього. Навіть керувати треба двома важелями – як у великому Т-34.

      Чим відомий Т-34?Танк Т-34 є найвідомішим радянським танком та одним із найбільш упізнаваних символів Другої світової війни. Розроблений на харківському заводі.

      Цей танк вплинув на результат війни та на подальший розвиток світового танкобудування. Експерти визнають Т-34 одним з найкращих танків Другої світової війни. До сьогодні збереглося багато цих танків різних модифікацій у вигляді пам'ятників та музейних експонатів.

      танк т-34
      Радянський танк Т-34 / Фото ТАСС

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новини Росії Курйозні новини
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