Чергове дно у Росії: діти катаються на іграшкових танках у парку розваг – відео

Жителям та гостям Москви пропонують покататися на дитячому танку – це міні-версія танку Т-34. Атракціон нещодавно відкрився у московському парку "Сокольники".

Про це написав канал "Лента дна" у телеграмі, опублікувавши відео. Атракціон з дитячими танками відкрили з нагоди "75-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні".

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Очевидці розповідають, що керувати іграшковими танками дуже просто, тому дитина впорається легко. На атракціоні катаються і пенсіонери.

А прес-служба уже парку похвалилася, що іграшковий танк – міні-версія справжнього. Навіть керувати треба двома важелями – як у великому Т-34.

Чим відомий Т-34?Танк Т-34 є найвідомішим радянським танком та одним із найбільш упізнаваних символів Другої світової війни. Розроблений на харківському заводі.



Цей танк вплинув на результат війни та на подальший розвиток світового танкобудування. Експерти визнають Т-34 одним з найкращих танків Другої світової війни. До сьогодні збереглося багато цих танків різних модифікацій у вигляді пам'ятників та музейних експонатів.





Радянський танк Т-34 / Фото ТАСС