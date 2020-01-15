Очередное дно в России: дети катаются на игрушечных танках в парке развлечений – видео

Жителям и гостям Москвы предлагают покататься на детском танке – это мини-версия танка Т-34. Аттракцион недавно открылся в московском парке "Сокольники".

Об этом написал канал "Лента дна" в телеграмме, опубликовав видео. Аттракцион с детскими танками открыли по случаю "75-летия Победы в Великой Отечественной войне".

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Очевидцы рассказывают, что управлять игрушечными танками очень просто, поэтому ребенок справится легко. На аттракционе катаются и пенсионеры.

А пресс-служба парка уже похвасталась, что игрушечный танк – мини-версия настоящего. Даже управлять нужно двумя рычагами – как в большом Т-34.

Чем известен Т-34?Танк Т-34 является самым известным советским танком и одним из самых узнаваемых символов Второй мировой войны. Разработан на харьковском заводе.



Этот танк повлиял на исход войны и на дальнейшее развитие мирового танкостроения. Эксперты признают Т-34 одним из лучших танков Второй мировой войны. До сегодня сохранилось много этих танков различных модификаций в виде памятников и музейных экспонатов.



Советский танк Т-34 / Фото ТАСС