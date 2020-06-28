У Львові проти ночі на 28 червня 7 нетверезих мешканців міста напали на бригаду швидкої допомоги. Молоді люди у стані алкогольного сп’яніння поводились неадекватно, нецензурно лаялись і навіть дозволили собі плювати у лікарку.

Хуліганами були мешканці Львова віком від 18 до 29 років, розповіли у поліції області. Під час конфлікту з лікарями, кажуть правоохоронці, був пошкоджений ящик з медикаментами та розбиті ємності з ліками.

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Правоохоронці встановили особи порушників і склали на них аж 7 адмінпротоколів:

два за статтею 173 про дрібне хуліганство

чотири за статтею 178 – Розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді

один за статтею 183 про завідомо неправдивий виклик спеціальних служб.

Жодних інших подробиць подій тієї ночі поліція не надала. Втім, галасу у соцмережах наробив допис фельдшерки, яка стала безпосередньою жертвою нападу.

Подробиці від фельдшерки

У складі бригади швидкої допомоги, яка стала жертвою конфлікту, була фельдшерка Віра Олексів. Вона написала подробиці нічного інциденту у фейсбук-спільноті "Сама "швидка" допомога".

За її словами, бригаду викликали до молодого чоловіка з симптомами алкогольного отруєння, він втрачав свідомість та блював. Лікарі, приїхали за адресою, передзвонили і запитали про стан хворого. На це, як розповідає фельдшерка, їм зухвало відповіли: "Тобі шо 100 гривень дати, щоб ти піднялась?!".

Надалі лікарям довелося здійматися сходами на 9 поверх, адже ліфт не працював. Медики на сходах зустріли п’яного чоловіка, до якого, як виявилося пізніше, і прямували на виклик. Несподівано він вирвав у лікарки валізу з медикаментами та викинув її.



Початок конфлікту: розкидані ліки / Фото Віри Олексів

Згодом з квартири вийшла п’яна компанія і конфлікт загострився: вони почали ображати медиків, поводилися неадекватно та матюкатись.

Віра Олексів розповіла, що медики одразу викликали поліцію. Правоохоронці приїхали на виклик, однак на місці не склали на порушників протоколів. У їхніх же присутності один із нападників обплював лікарку.

Коли поліція після трьох годин "розбору польотів" поїхала, конфлікт розгорівся з новою силою, а бригада лікарів залишилась один на один із хуліганами.

Вони починають гримати по нашій машині та хитати нею, в результаті чого наш водій зачіпає сусідню машину. Подальші образи та погрози! Нікого у відділок з них забрано не було!

– написала Віра Олексів.



Пост фельдшерки у фейсбуці

Супрун про побиття бригад "швидкої"

Лише нещодавно темі побиття бригад швидкої великий пост у фейсбуці присвятила колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун. Вона описала кричущий випадок побиття лікаря швидкої у Тячеві: компанія з приблизно 10 молодиків накинулася на лікаря районної лікарні Василя Копинця.

Супрун наголосила, що ситуація, коли нападають на лікарів екстреної медичної допомоги, які щодня рятують людські життя, є обурливою та неприпустимою. І що найгірше, такі випадки – непоодинокі та систематично відбуваються по всій країні.

Супрун зауважила, що після погроз та легких тілесних ушкоджень працівники бригад екстреної меддопомоги зазвичай не звертаються до правоохоронців, пояснюючи це відсутністю часу, коштів на отримання належної правової допомоги для захисту своїх прав тощо. Тому подібні випадки часто не фіксують у статистиці, а конфлікти та погрози правоохоронці не беруть на облік.