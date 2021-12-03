Вопрос миграционного кризиса, который устроила Россия и Беларусь на европейской границе, в последнее время поутих. Всё потому, что старые беженцы стали возвращаться на родину, а новые перестали поступать в Беларусь.

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Что рассказывают в России

Те мигранты, которые домой не вернулись, всё еще пытают счастье и пробуют проникнуть на территорию стран Европейского Союза. Россия и Беларусь периодически подкидывают их на границу с Украиной. Если не физически, то информационно.

В сети появилось видео, якобы снятое на тепловизионную камеру. На нем видно, как передвигается группа людей.

В какой-то момент они начинают разбегаться, часть падает на землю, а в кадре появляются люди, похоже, в военной форме, которые стреляют в сторону тех, кто еще убегает.

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Понятно ли по видео, где происходит данное действие? Нет. Понятно ли, между кем произошел инцидент по характеру одежды или другим признакам? Нет. Понятно ли, что это точно реальное видео, а не срежиссированный ролик? Нет.

Отдельные ресурсы утверждают, что это украинские пограничники расстреливают нелегальных мигрантов, которые пытались прорваться в Украину из Беларуси через зону отчуждения. Но так ли это на самом деле?

Где впервые появилось видео

Впервые это видео появилось на фейсбук-странице некоего Василия Румака, который в описании под роликом утверждал, что видео ему прислал знакомый с 61 бригады Вооруженных сил Украины.

Начнём с того, что 61 егерской бригады ВСУ не существует в природе. Так утверждает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики, созданный для борьбы с фейками и пропагандой.

С этой мифической 61 егерской бригадой уже полмесяца назад был связан фейк, в котором утверждалось, что эти призраки войны якобы будут уничтожать мигрантов на границе Украины с Беларусью. Видимо, нынешний ролик стал продолжением истории.

Отсутствие бригады не стало преградой для российских пропагандистов, которые активно распространили эту новость. Видео разошлось в российском сегменте с целью дискредитации украинских силовиков на теме нелегальных мигрантов.

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Что свидетельствует о фейке

Позднее владелец страницы Василий Румак сообщил, что его страницу взломали и сам он никакого видео не выкладывал. Интересно, что аккаунт этот абсолютно пустой.

Пост с видео фейкового расстрела стал четвертым в истории этой страницы. То есть говорить о надежности источника не приходится и без того.

Следует обратить особое внимание и на режиссирование самого видео. В глаза кидается тот факт, что все события происходят чётко по центру кадра. Как будто заранее знали, где именно произойдет основное действие.

Именно в этот центр кадра для полной картинности сцены попадает человек, который феерично выпускает вслед убегающим людям полный рожок патронов со своего оружия, что очень похоже на постановочный кадр.



События происходят чётко по центру кадра / Скриншот с фейкового видео

Тем более, что это уже не первое плохо срежиссированное видео, которое распространяет российская пропаганда для того, чтобы дискредитировать украинских силовиков на теме нелегальных мигрантов.

В ноябре в сеть попало видео, на котором якобы украинские пограничники очень жёстко задерживают группу мигрантов в Чернобыльской зоне отчуждения. По информации Госпогранслужбы, этот ролик так же является фальшивым.

Для чего Кремль это делает

Сейчас во время обсуждения темы мигрантов, которые могут проникнуть с Беларуси в Украину центральные российские медиа делают акцент на уничтожение и жестокое отношение к мигрантам со стороны украинских бойцов.

Например, кремлевские пропагандисты распространяют фейки о присутствии в Польше представителей украинской организации "Национальный корпус", которые якобы отправились в эту страну для борьбы с мигрантами.

Источником данной информации выступил какой-то анонимный телеграм-канал. Более достоверного источника, который бы сообщил о прибытии украинского "Нацкорпуса" в Польшу, не нашлось.

Хотя следует отметить, что представители этой организации действительно предлагали свою помощь на границе, но без оружия.

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Так же, пропагандисты продолжают запугивать своё население украинскими националистами. Самый страшный из них, конечно, Дмитрий Ярош, которого кремлевские медиа использовали для того, чтобы нагнать жути.

В России распространили новости о том, что именно Ярош призвал стрелять по мигрантам, хотя на самом деле законы, которые дают право на применение оружия по нарушителям границы, и так действуют в Украине.

Как и уголовная ответственность за незаконное пересечение государственной границы.

Для чего все это делает Кремль? Москва проводит активную кампанию дезинформации, чтобы изобразить Україну агрессором и оправдать свою подготовку до военных действий.

Поэтому проверяйте информацию и мыслите критично.