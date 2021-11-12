Кілька тижнів тому головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний став страшилкою для "московитів". Та на цьому Ольга Скабєєва не зупиняється, бо такі страшні новини не бувають просто так.

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"Тобто Зеленський, який обіцяв припинити війну, прямо зараз готується до знищення мирного населення", – заявила російська пропагандистка.

Звісно, готується. Я сам почав помічати 100% тому докази. В продуктових різко впала ціна на російськомовних немовлят, очевидно очікується масштабне поповнення.

З прилавків зникла вся монтажна піна, а заводи з виробництва "трусиков" і "футболок" працюють у 3 зміни. А Оля також має ще один неспростовний доказ.

Чим не вгодив Резніков

"Ще один доказ – русофоб Резніков ось-ось стане міністром оборони України, його кандидатуру вже підтримала партія Зеленського. Відповідаючи за реінтеграцію Донбасу, галицький нацист Резніков відкрито називав регіон "раковою пухлиною", пропонував регіон ампутувати", – говорила Скабєєва.



Резніков не вгодив Росії / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Відверто, чекав більшого креативу. По-перше, не відповідав Резніков за реінтеграцію Донбасу. Він був міністром з реінтеграції тимчасово окупованих територій, а це – частина Донецької та Луганської області та, звісно, ж Крим.

Дістала ця абсолютно маніпулятивна конструкція "Донбас". Геологи мамчині, що ж не Донецьке складчасте утворення? Чи з таким формулюванням складніше "впихувати" штучну ідентичність всередині України?

Після цієї промови Скабєєвої з'явилась нарізка з різних інтерв'ю Резнікова. Повністю її не розбиратиму, зупинюсь на фразі про "ракову пухлину".

"Нам найголовніше не взяти його назад, не взяти його назад як "пухлину", з якою ми не знаємо, що робити. Але ми розуміємо, що у нас є 2 варіанти: це хворі території, ментально зокрема, є варіант резекції повної, ампутації або лікувати", – казав Резніков.

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Звісно, порівняння виглядає жорстким, особливо якщо порізати, де треба, і додати музику, наче з якогось трилера. Сам сенс цілком правильний. Ми не можемо прийняти ті окуповані території назад в тому вигляді, в якому вони є зараз.

З озброєними бойовиками, окупаційною адміністрацією, випаленим інформаційним полем і з багатьма-багатьма іншими моментами. Це буде навіть гірше, ніж Придністров'я. Тому що в нашому випадку є ще фактор спільного кордону з Росією.



Україна повертатиме окуповані території / Фото Getty Images

Та ж ПМР яскраво продемонструвала, для чого такі утворення існують, як вони здатні гальмувати розвиток держави і як вони ускладнюють будь-які інтеграційні процеси з Європою. Тому дійсно, маємо 2 опції:

або ж від територій відмежовуємось;

або ж після вирішення безпекового питання починаємо складний і довгий процес повернення цих територій.

Хоча я не вважаю, що варіант відмежуватись взагалі варто розглядати. Росія ніколи не приховувала своїх амбіцій щодо України, тому довідмвежовуватись можна до повного зникнення нашої держави.

Також як це відмежування пояснити переселенцям, яких фактично окупанти витіснили зі свого дому? Чи взагалі місцевим, які вступили до лав Збройних сил і за свій дім воюють? Чи людям, які не мають можливості виїхати з окупованих територій?

Тому, на мою думку, очевидно Україна повертатиме, допомагатиме людям "роздуплитись" і зрозуміти, що взагалі відбулось.

"Типаж цих людей, які найближчим часом займуть ключові позиції в структурі українських Збройних сил, зрозумілий. Такі самі персонажі працювали картелях в роки "Великої Вітчизняної війни" або операторами газових камер у німецьких концтаборах", – мовиться на російських каналах.

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Там заявили: "Сьогоднішня Україна – це коричнева держава, влада абсолютно фашистська. Ми повинні розуміти, що від цих людей, від цієї української влади можна чекати все, що завгодно, найгірші сценарії".

Розбирати це не збираюсь, просто показую, що там, "на болотах", все без змін. Дозволю закрити тему Олі: "Україна – понад усе". Краще і не скажеш, підтягне трохи українську і все буде ок.

Марафон телеканалу "НАШ"

Черговий марафон на каналі "НАШ". Хочу похвалити канал, вперше і певно в останнє, за якісну роботу над анонсами. В 50 секундах канал "НАШ" встигає передати всю суть своїх марафонів. І не треба дивитись багатогодинні потоки чорт зна чого.



"НАШ" створює образ хорошого президента для Байдена / Фото Getty Images

"Рівно рік Білий дім має нового господаря. Президентом США став демократ Джо Байден і навіть здалося, що у відносинах між США і Росією з'явилися зрушення, ми сподівалися і на мир в Україні", – повідомили в сюжеті.

Хто сподівався? Не треба "втюхувати" українцям хибні очікування. Не треба будувати модель, де є хороший американський президент, який може домовитись з поганим російським (а якщо говорити про те, що робить канал "НАШ", то й не таким поганим), і бац – в один момент у нас тут буде мир.

Ба більше, я переконаний, що зміна навіть російського президента ситуації не змінить. Ми маємо справу з Московією, змінювались царі, однак не ставлення до України. Змінювались секретарі, однак не ставлення до України. Та сама історія очікує і з президентами, які б казки не розповідали б у нас про російських типу лібералів.

"Але тепер відбувається щось дивне. З'являються публікації воєнного нарощування сил на кордонах України, влада все заперечує", – мовиться на каналі.

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Воєнна розвідка дійсно не підтвердила інформацію про нарощення сил. Однак навіть важливо не це, а те, що Росія після минулого тижня вкрай необхідна потужна інформаційно-психологічна операція проти українців. Вкрай необхідна.

Російсько-українська війна – провідна тема

Тема російсько-української війни знову стала провідною і нарешті не в контексті "як все погано". Тому зачепитись за якісь там публікації та знову кинути українське суспільство в стан паніки, тривоги для них цілком логічний крок. І тут в мене є одне питання для поціновувачів теорій змов.

Окей, воєнна розвідка вирішила приховати факт нарощення російського угруповання біля кордонів, а воно насправді є. Як цей факт змінить ваше життя? Забули квітень, коли це нарощення було очевидним?



Тема російсько-української війни стала провідною / Фото 24 каналу

Засумували за ефірами усіляких Іларіонових, які розкажуть, з якого боку нас вже ледь не оточили і як нас тут окупують за години? Не вистачає "шизи" з істериками, то подивіться відео з "антиваксерських" мітингів.

Загроза повномасштабної війни постійна, ми маємо звикнути до цієї думки. Однак не задля паніки та тривоги, а задля готовності і натхнення. Ворог сильний, але ми здатні йому протистояти, ми готові до викликів і ми готові перемагати.

"Експерти заявляють про таємні перемовини між сильними світу цього, де Україна виступає у ролі розмінної монети", – сказали в сюжеті.

Секретні знання "експертів"

Обожнюю такі формулювання "експерти заявляють". Які експерти? Ті, що у вас на каналі сидять? О, так то експерти вищого рівня. Однак біда в тому, що аудиторія "хаває". Їм подобається відчувати себе дотичними до джерел таємних знань.

А те, що це – не знання, а банальна демагогія, нікого вже не бентежить. Далі проблема розростається, бо відчуваючи себе частиною клубу "унікальних знань", ці люди з максимально серйозним обличчям, очевидно імітуючи експертів, які їх просвітили – продовжують нести "секретні знання" у своє оточення.

Тут вже запитання до оточення: або воно "роздуплить" цю людину і розірве ланцюг, або ж "захаває" цю маячню і стане його ланкою. Саме тому я неодноразово казав, "InfoНаступ" – це не я і не про мене, це всі ми. Ми маємо розривати ці ланцюги, досить толерувати маячню довкола себе.

Стара пісня про відсутність суб'єктності

"Чим усе це закінчиться – визначними домовленостями чи великою війною, дивіться весь день марафон "А нас хто питає?", "НАШ" покаже", – продовжили в сюжеті.

Вас ніхто точно не запитував, хоча чудово розуміємо, про що ця фраза. Це ж знову стара пісня про відсутність суб'єктності в України. Також у цьому шматку привертає увагу те, що Байден, мовляв, став президентом, однак мир так нам і не приніс, а Росія стягує війська, Україна – розмінна монета.

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Тепер ось цей фінал – "Чим усе це закінчиться, визначними домовленостями чи великою війною". Вони чітко підводять до одного висновку: попереду війна, нас всі кинули, починайте істерику. Або ж навіть без істерики лягайте під Росію.

Однак скажу, що це вони роблять дарма. В нашому суспільстві вже є критична кількість українців, які ніколи під Росію не ляжуть. Так можуть трохи поістерити, але в підсумку заспокояться і даватимуть по зубах.

Подібні інформаційні кампанії можуть мати вплив на певну групу людей. Та ця група не є вирішальною, на неї і так не можна розраховувати у критичних випадках.

Що робити в цьому випадку українцям

А що робити нам? На мою думку, найголовніше зберігати спокій. Росія хоче бачити в нас тут невротичне суспільство, а ми їм дамо на противагу суспільство, що знає свою мету, йде до неї.

Суспільство, в якому кожен здатен усвідомити персональну відповідальність на шляху до цієї глобальної мети. Що це за глобальна мета? Переконаний, що перемога. Однак якщо ми дійсно побудуємо тут таке суспільство, то і сама перемога стане неминучою.

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