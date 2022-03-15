Цей інцидент стався 10 чи 11 березня у Чернігівській області. Згідно з даними Сакварелідзе, російські окупанти увірвалися до будинку очільника Ріпкинського товариства мисливців і рибалок Анатолія Кульгейка.

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Український мисливець знищив банду росіян

Російські загарбники вимагали в Анатолія Кульгейка списки з іменами усіх мисливців. За версією колишнього заступника генпрокурора, вони робили це для подальших репресій.

Український мисливець "порадив" окупантам попрямувати за російським військовим кораблем та підірвав ручну гранату. У результаті Кульгейка загинув та відправив до пекла й кількох окупантів.

Мокшани своїх 200-х та 300-х забрали. Героя поховали у Ріпках. Вічна пам'ять!

– додав Давід Сакварелідзе.