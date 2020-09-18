Чернівці, Івано-Франківськ і Тернопіль більше не "червоні": які ще міста залишили цю зону
В Україні знову оновили карантинне зонування. Список міст та районів червоної зони відчутно зменшився. Зокрема його залишили Івано-Франківськ, Чернівці та Тернопіль.
Міністерство охорони здоров'я вчергове поділило всі регіони України на чотири зони. Зміни стануть чинним з понеділка, 21 вересня, повідомив у телеграмі міністр Кабміну Олег Немчінов.
Детально В Україні оновили карантинні зони: які регіони опинилися в червоному списку
До червоної зони віднесли:
- Чоп Закарпатської області;
- Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області;
- місто Бережани, Заліщіцький, Збаразький та Тернопільський райони Тернопільської області;
- місто Славута та Волочиський район Хмельницької області;
- місто Канів Черкаської області;
- Герцеївський та Кельменецький райони Чернівецької області;
- місто Ніжин та Носівський район Чернігівської області.
Усі ці населені пункти були у червоній зоні і під час попереднього зонування.
Які міста та райони залишили червону зону:
- міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
- міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;
- місто Дубно Рівненської області;
- міста Тернопіль, Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський та Чортківський райони Тернопільської області;
- Великобурлуцький район Харківської області;
- місто Чернівці, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області.
Що заборонене у червоній зоні
- робота громадського транспорту;
- відвідування закладів освіти;
- діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів;
- усі обмеження, які діють в інших зонах.
Нагадаємо, уряд 16 вересня змінив порядок і правила "кольорового" карантинного зонування.
Зверніть увагу Які області України наразі не готові послабити карантин: список
За яких умов райони потраплятимуть в червону зону:
- якщо в спеціальних лікарнях протягом 5 днів зайняті понад 75% ліжок;
- якщо за 14 днів рівень захворюваності на 100 тисяч населення в 5 разів перевищуватиме середній по країні.
Карантин в Україні продовжили: що передбачають 4 зони / Інфографіка МОЗ