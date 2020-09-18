В Україні знову оновили карантинне зонування. Список міст та районів червоної зони відчутно зменшився. Зокрема його залишили Івано-Франківськ, Чернівці та Тернопіль.

Міністерство охорони здоров'я вчергове поділило всі регіони України на чотири зони. Зміни стануть чинним з понеділка, 21 вересня, повідомив у телеграмі міністр Кабміну Олег Немчінов. Детально В Україні оновили карантинні зони: які регіони опинилися в червоному списку До червоної зони віднесли: Чоп Закарпатської області;

Закарпатської області; Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області;

місто Бережани, Заліщіцький, Збаразький та Тернопільський райони Тернопільської області;

Заліщіцький, Збаразький та Тернопільський райони Тернопільської області; місто Славута та Волочиський район Хмельницької області;

та Волочиський район Хмельницької області; місто Канів Черкаської області;

Черкаської області; Герцеївський та Кельменецький райони Чернівецької області;

місто Ніжин та Носівський район Чернігівської області. Усі ці населені пункти були у червоній зоні і під час попереднього зонування. Які міста та райони залишили червону зону: міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області; міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;

та Болградський район Одеської області; місто Дубно Рівненської області;

Рівненської області; міста Тернопіль, Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський та Чортківський райони Тернопільської області;

Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський та Чортківський райони Тернопільської області; Великобурлуцький район Харківської області;

місто Чернівці, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області. Що заборонене у червоній зоні робота громадського транспорту;

відвідування закладів освіти;

діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів;

усі обмеження, які діють в інших зонах. Нагадаємо, уряд 16 вересня змінив порядок і правила "кольорового" карантинного зонування. Зверніть увагу Які області України наразі не готові послабити карантин: список За яких умов райони потраплятимуть в червону зону: якщо в спеціальних лікарнях протягом 5 днів зайняті понад 75% ліжок;

якщо за 14 днів рівень захворюваності на 100 тисяч населення в 5 разів перевищуватиме середній по країні.

Карантин в Україні продовжили: що передбачають 4 зони / Інфографіка МОЗ