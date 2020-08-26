Чернівці з 24 серпня перебувають у червоній карантинній зоні і за правилами громадський транспорт тут курсує лише у режимі спецперевезень. Відтак поліція спиняє тролейбуси і маршрутки, пасажирів висаджують, а транспорт відправляють у депо.

Про те, що громадський транспорт міста спинили на вимогу правоохоронців місцевому сайту "АСС" повідомив заступник Чернівецького міського голови Дмитро Сірман.

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На жаль, не дивлячись на рішення міської ради, поліція прикладає максимум зусиль і паралізувала рух громадського транспорту у Чернівцях. Ми змушені призупинити його роботу. Вони виконують не рішення органів місцевого самоврядування, а рішення органів виконавчої влади,

– сказав він.

Коли відновиться рух тролейбусів і маршруток наразі невідомо, додав радник міського голови. Щойно буде ухвалене якесь рішення – про це стане відомо ЗМІ.

Відзначимо. Депутати Чернівецької міської ради 25 серпня послабили карантин. Влада дозволила роботу громадського транспорту в режимі спеціальних перевезень, а також роботу ринків, торгових комплексів, кінотеатрів, спортивних залів та інших громадських закладів за умови дотримання протиепідемічних заходів.

Тим часом один із чернівецьких приватних перевізників розповів, що автобуси виїхали на міські маршрути, керуючись рішенням сесії Чернівецької міськради від 25 серпня. "Автобуси курсували від ранку, але близько 12-ї години водії призупинили рух та почали повертатися у гаражі. Поліція почала штрафувати перевізників та складати адмінпротоколи", – пояснив Дзюбак.

Про те, що тролейбуси мають спинити весь рух по місту спершу повідомили на сторнці тролейбусного управління у фейсбуці.

Що кажуть у поліції

У коментарі сайту "АСС" у поліції Чернівецької області зазначили: не вимагали зупинити весь рух транспорту, а лише контролювали дотримання карантинних правил. У тому транспорті, де такі порушення були виявлені, висаджували пасажирів і спиняли рух.

Також там додали: у червоній зоні карантину громадський транспорт може працювати лише у режимі спецперевезень.

Взагалі спецперевезення – це організовані групи людей, які їдуть на підприємства на роботу, які забезпечують життєдіяльність міста. Вони їдуть з точки А в точку Б. І, наприклад, у тих самих тролейбусах мають бути відповідні документи, які дозволяють їм здійснювати спецперевезення,

– пояснює прессекретарка партрульної поліції Віта Криворучко.