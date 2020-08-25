У Чернівцях сотні підприємців вийшли на протест 25 серпня через посилення карантину. Відтак місцева влада вирішила послабити обмеження.

У Чернівцях близько 500 людей зібрались перед міською радою на мітинг проти посилення карантину. Чернівчани обурились, що місто потрапило до червоної зони обмежень, інформує "Молодий буковинець".

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Що вимагали протестувальники

Люди вимагали, аби чиновники зняли обмеження та дали чернівчанам можливість працювати. На мітингу зібрались підприємці, фотографи, музиканти та інші. Люди розповіли про труднощі, які у них з'явились під час попереднього посилення карантину.

Ми зібрались, щоб захистити наше конституційне право на працю. Ми мусимо показати рішучі дії, ми будемо захищатись. Сьогодні від того, як депутати проголосують, залежить доля підприємців,

– зауважив представник Калинівського ринку Василь Шкробанець.

Учасники акції тримають в руках плакати із написами: "Чим Чернівці гірші за Тернопіль, Луцьк, Львів?", "Дайте змогу дітям навчатися", "Ми хочемо займатися спортом", "Хто буде платити комунальні послуги?".

Зранку біля стін Чернівецької міськради чергувала поліція.

Влада послабила карантин

Депутати Чернівецької міської ради на позачерговому засіданні 25 серпня послабили карантин. Влада дозволила роботу громадського транспорту в режимі спеціальних перевезень, а також роботу ринків, торгових комплексів, кінотеатрів, спортивних залів та інших громадських закладів за умови дотримання протиепідемічних заходів.

Перед тим до протестувальників звертався секретар Чернівецької міськради Василь Продан, який зараз виконує обов'язки міського голови. Він запевняв, що місцева влада скасує всі карантинні обмеження червоної зони в Чернівцях .

Продан нагадав, що коли в Чернівцях був 1 хворий на коронавірус, влада ввела жорсткий карантин. За його словами, "ні до чого доброго це не призвело".

Що цьому передувало

Через несприятливу ситуацію з коронавірусом, влада віднесла Чернівці та Застанівський район області до червоної зони карантину. Крім цього, у зоні залишився Кіцманський район Буковини.

Рішення набуло чинності з 24 серпня.

Суспільство було невдоволене посиленням карантину. Місцева влада попереджала про загрозу протестів у Чернівцях.



У Чернівцях протестують проти карантину / Фото "Молодого буковинця"



Люди зібрались під стінами міськради / Фото "Молодого буковинця"



Біля міськради чергує поліція / Фото "Молодого буковинця"