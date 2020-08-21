Оскільки Чернівці та Застанівський район потрапили до червоної зони, з 24 серпня там посилять карантин. Чернівчани влаштували протест. Вони вимагають дозволити роботу дитячих садочків і закладів харчування.

Карантин не послаблять до наступного засідання державної комісії з надзвичайних ситуацій. Про це повідомили на засіданні обласної ради, передає "Суспільне".

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За словами заступника голови облдержадміністрації Богдана Ковалюка, місцева комісія з надзвичайних ситуацій може лише посилити карантинні обмеження, однак не має повноважень їх послаблювати. До слова, Кіцманський район Чернівецької області також залишився у червоній зоні.

Окрім цього, у Чернівцях скасували всі святкові заходи до Дня Прапора та Дня Незалежності. Чернівчан закликали на свята заспівати державний гімн вдома та підняти прапор над своєю оселею.

Що відомо про протести у Чернівцях

Обурені жителі Чернівців вийшли на протест проти посилення карантину, інформує АСС. Вони вимагають дозволити і надалі працювати дитячим садочкам, закладам харчування, підприємствам та іншим установам. Голова Чернівецької ОДА під час розмови з протестувальниками назвав акцію політичною.



Протести у Чернівцях / Фото АСС



Голова ЧОДА Богдан Ковалюк на зустрічі з мітингувальниками / Фото АСС



Протестувальники вимагають не посилювати карантин / Фото АСС