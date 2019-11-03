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      "Черный вторник", или Как Вторая мировая война помогла США

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      Уборщик подметает пол Нью-йоркской биржи, октябрь 1929 года, США
      Уборщик подметает пол Нью-йоркской биржи, октябрь 1929 года, США / Фото из открытых источников

      90 лет назад произошел самый известный биржевой крах в истории – "черный вторник", положивший начало Великой депресии и окончательно развенчавший иллюзию, что "невидимая рука рынка" может сама решать все проблемы без контроля извне.

      Краху предшествовал спекулятивный бум середины 1920-х годов, во время которого миллионы американцев инвестировали свои средства в акции. Растущий спрос на акции взвинчивал цены на них, что привлекало все новых инвесторов, желавших обогатиться на инвестициях в акции. При этом многие инвесторы покупали акции в кредит, занимая необходимые средства в банках.

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      С начала сентября 1929 года промышленный индекс Доу-Джонса, достигнув пика в 381,17, начал падение. К 24 октября 1929 года индекс уже потерял около 20% по сравнению с сентябрем и находился на отметке 305,85. Утром 24 октября 1929 года, толпы акционеров встали вокруг здания биржи в Нью-Йорке. Тысячи людей просто молча смотрели на NYSE. Там же был будущий британский премьер, Уинстон Черчилль, вложивший (и впоследствии потерявший) в ценные бумаги, целое состояние. Именно в этот день, для него устроили экскурсию на биржу.

      Городские власти выслали на Уолл-стрит 400 конных полицейских, опасаясь штурма фондовой биржи. В 10:00 торги начались.

      Акции, резко просевшие в среду, начали дорожать, но это длилось около получаса – в 10:25 внезапно появился на продажу большой объем акций "Дженерал Моторс", что повлекло за собой лавину приказов продавать акции по максимально возможной цене – в тот день индекс снизился на 11%.

      Несмотря на все усилия, предпринятые как правительством, так и бизнесом, за неделю рынок снизился на 40% и потерял в стоимости около 30 млрд долларов – больше, чем правительство США потратило за все время Первой мировой войны (самое же крупное в истории падение Доу-Джонса произошло 19 октября 1987 года – почти на 23%, но это было однодневное падение).

      Снижение индекса продолжалось почти три года. В июле 1932 года, когда индекс Доу-Джонса достиг минимума, он составлял всего 41 пункт. В 1933 году валовой национальный продукт был почти на треть меньше, чем в 1929 году.
      16 июня 1933 года президент Рузвельт подписал закон Гласса – Стиголла, который вплоть до конца XX века определял облик американской банковской системы, запретив коммерческим банкам заниматься инвестиционной деятельностью. Он существенно ограничил право банков на операции с ценными бумагами и введя обязательное страхование банковских вкладов (он был фактически отменен только в 1999 году после принятия закона Грэмма – Лича – Блайли, разрешившему банковским холдингам преобразовываться в финансовые холдинговые компании (financial holding company, FHC), которые могли иметь в собственности коммерческие и инвестиционные банки, а также страховые компании).

      В 1934 году было принято решение о создании Комиссии по ценным бумагам и биржам (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC), которая железной рукой правит на фондовом рынке США. Была запрещена покупка акций в кредит, введена обязательная регистрация фондовых бирж и брокеров, сформулированы правила ведения дел по доверенности.

      Но лишь в 1937 году физический объем продукции вернулся к уровню 1929 года. Вплоть до 1941 года долларовая стоимость всей произведенной продукции оставалась ниже, чем в 1929 году и фактически только Вторая мировая война помогла США оправиться от последствий Великой депрессии, вызванной т.н. "эпохой процветания" в 20-е годы.

      Источник: Telegram

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      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Публікації Новини США Біржа Історія
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