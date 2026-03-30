У мережі показують апокаліптичні відео з Австралії: чому небо стало "кривавим"
- Тропічний циклон "Нарелл" підняв у повітря тонни пилу, через що небо над Західною Австралією стало криваво-червоним.
- Причиною стало поєднання сильного вітру, ґрунтів, багатих на залізо, та особливості розсіювання сонячного світла в атмосфері.
Жителі Австралії стали свідками рідкісного явища: небо над західним узбережжям забарвилося у моторошний криваво-червоний колір. Такий ефект спричинив тропічний циклон "Нарелл", який разом із потужними вітрами підняв у повітря тонни пилу.
Про це повідомляє The Guardian.
Що сталося в Австралії?
У п'ятницю, 27 березня, тропічний циклон "Нарелл" досяг узбережжя Західної Австралії, а небо набуло яскравого червоного відтінку.
За словами метеорологів, цей ефект виник через поєднання сильного вітру та ґрунтів, багатих на залізо, які мають характерний іржаво-червоний колір.
"Нарелл" буквально підхопив пил із ландшафту і переніс його в райони на кшталт Шарк-Бей ще до приходу циклону,
– пояснила Джессіка Лінгард з Бюро метеорології.
Лінгард додала, що для цього ефекту склалося ідеальне поєднання умов: сильний вітер, сухий ґрунт і вдало обране місце зйомки.
Окрім цього, свою роль також зіграла фізика, а зокрема особливості розсіювання сонячного світла в атмосфері. Короткохвильові сині та фіолетові промені легко розсіюються, тоді як довші – червоні й помаранчеві – краще проходять крізь повітряні перешкоди.
Жителі Австралії спостерігали рідкісне явище / Фото: соцмережі
У цьому випадку своєрідним фільтром стали маси пилу й піску, а також підвищена вологість через циклон.
Схоже явище спостерігалося в січні в місті Онслоу на північному заході Західної Австралії, коли грози в глибині материка спричинили сильні вітри, які донесли червоний пил аж до узбережжя.
Які наслідки циклону в Австралії?
Циклон в Австралії також приніс із собою серйозні руйнування. Сильні пориви вітру, які сягали 250 кілометрів на годину, пошкодили інфраструктуру: у низці міст обірвалися лінії електропередач і впали опори, залишивши людей без світла.
Тим часом прибережний Ексмут повністю залишився без водопостачання, а влада закликає мешканців інших регіонів економно використовувати ресурси.
Крім того, штормові хвилі, за оцінками експертів, можуть досягати 15 метрів, створюючи критичну загрозу для судноплавства та прибережних споруд.