У мережі показують апокаліптичні відео з Австралії: чому небо стало "кривавим"

Жителі Австралії стали свідками рідкісного явища: небо над західним узбережжям забарвилося у моторошний криваво-червоний колір. Такий ефект спричинив тропічний циклон "Нарелл", який разом із потужними вітрами підняв у повітря тонни пилу.

Про це повідомляє The Guardian.

Що сталося в Австралії?

У п'ятницю, 27 березня, тропічний циклон "Нарелл" досяг узбережжя Західної Австралії, а небо набуло яскравого червоного відтінку.

За словами метеорологів, цей ефект виник через поєднання сильного вітру та ґрунтів, багатих на залізо, які мають характерний іржаво-червоний колір.

"Нарелл" буквально підхопив пил із ландшафту і переніс його в райони на кшталт Шарк-Бей ще до приходу циклону,

– пояснила Джессіка Лінгард з Бюро метеорології.

Лінгард додала, що для цього ефекту склалося ідеальне поєднання умов: сильний вітер, сухий ґрунт і вдало обране місце зйомки.

Окрім цього, свою роль також зіграла фізика, а зокрема особливості розсіювання сонячного світла в атмосфері. Короткохвильові сині та фіолетові промені легко розсіюються, тоді як довші – червоні й помаранчеві – краще проходять крізь повітряні перешкоди.

Жителі Австралії спостерігали рідкісне явище / Фото: соцмережі

У цьому випадку своєрідним фільтром стали маси пилу й піску, а також підвищена вологість через циклон.

Схоже явище спостерігалося в січні в місті Онслоу на північному заході Західної Австралії, коли грози в глибині материка спричинили сильні вітри, які донесли червоний пил аж до узбережжя.

Які наслідки циклону в Австралії?