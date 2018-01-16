Чеський парламент висловив недовіру главі уряду

У вівторок, 16 січня, палата депутатів парламенту Чехії проголосувала за вотум недовіри уряду нового прем’єр-міністра Андрея Бабіша.

За це проголосували 8 з 9 представлених у парламенті партій. Рішення підтримали 117 депутатів, проголосували "проти" – 78, пише Aktualne.cz.

До слова, "проти" голосували лише представники руху, лідером якого є сам Бабіш.

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Прем'єра обвинувачують у причетності до шахрайства з субсидіями. У цій справі зараз триває слідство.

Сам прем'єр будь-які звинувачення відкидає. І його уряд продовжить керувати Чехією, поки не створять новий.

Напередодні свою підтримку главі уряду висловив чинний президент проросійський Мілош Земан, який нещодавно здобув перемогу у першому турі президентських виборів. Другий тур стартує наприкінці січня. Експерти стверджують, що тут вже може виграти проєвропейський суперник Земана Їржі Драгош.