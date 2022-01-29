Можливо, вже до кінця тижня ми цей попередній максимум здолаємо, а наступного тижня – буде ще більше нових рекордів. Наразі Омікрон – набагато заразніший за попередників.

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Нова ініціатива щодо тисячі за вакцинацію

Проте необхідність триматися подалі від людей і максимально часто (та максимально довго) мити руки – нікуди не поділася, якщо нема бажання підчепити вірус.

З цікавого про тисячу – незабаром її можуть дозволити використовувати: молоді на освіту, а решті громадян – на комуналку. Чому освіта може бути потрібною лише молоді, не надто зрозуміло, але з комуналкою, думаю, це зайде в українців "на ура".

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Книжки, спортзал й квитки в театр – це, звісно, дуже добре, але платіжки за комуналку реально схиляють до депресії і тут "тисяча Зеленського" багатьом може стати рятівною соломинкою.

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Кабмін ухвалив використання ліків проти COVID-19

Ще з хороших новин – Кабінет міністрів додав препарат Молнупіравір до переліку засобів, які використовують в Україні для лікування коронавірусу.

Наразі це перші і поки єдині, здається, ліки проти COVID-19 – це пігулки, які треба приймати двічі на день протягом п'яти днів, через 5 днів симптомів коронавірусу.

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Ці пігулки гарантованого захистять хворого на коронавірус пацієнта від тяжкого перебігу. Вони рекомендовані для старших за 60 років людей, які мають проблеми з серцем або зі зайвою вагою. Саме таким пацієнтам ліки в українських лікарнях прописуватимуть безкоштовно.

Наголошую, що саме безкоштовно, адже Міністерство охорони здоров'я вже закупило 300 тисяч курсів Молнупіравіру й оплатило його з бюджету.

Відповідно, якщо якісь хитромудрі лікарі від вас вимагатимуть цей препарат додатково оплатити, або ж скажуть, що в них його немає чи скінчився (але вони знають, в кого можна купити) – знайте, вас розводять на гроші.

Пригрозіть подзвонити на гарячу лінію МОЗ зі скаргою і ви здивуєтесь, як швидко ці хитромудрі медики раптом згадають, що в них буквально ще один безкоштовний курс дійсно завалявся, але вони просто про нього забули, адже "такі затуркані".

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Вакцинація – досі важлива

Те, що у нас є відповідні ліки – це дійсно чудово, це точно означатиме, що попри величезну кількість нових хворих на Омікрон, кількість нових смертей не дасть катастрофічного зростання.

Але краще навіть не доводити ситуацію до того, щоб вам ті ліки були потрібні.

Зробити це дуже просто – безкоштовним щепленням: вакцин валом на будь-який смак, кабінети щеплень – буквально вже на кожному кутку й черг тепер вже там немає взагалі – вакцинація тепер забирає 3 – 5 хвилин часу. Сам особисто це перевірив, коли робив бустер вакциною Moderna.