Одружучись всі пари мріють жити разом довго та щасливо. Проте, як свідчить статистика це вдається далеко не всім. Тому суд й переповнені позовами щодо розподілу майна експодружжя. Проте є речі, які поділити вкрай важко. Зокрема, ремонт квартири чи будинку.

Верховний Суд ухвалив рішення, яким розставив всі крапки над "і" щодо поділу ремонту помешкання колишнього подружжя. На чий бік стане Феміда в таких випадках, – розбиралась журналістка 24 каналу.

Поділити авто та ремонт квартири

У Верховний Суд України звернулась із позовом колишня дружина, в якому просила Феміду визнати авто, куплене за спільні кошти у шлюбі, спільною сумісною власністю подружжя. Жінка просила залишити машину у власності відповідача тобто чоловіка та стягнути на свою користь половину її вартості. Натомість, екс-чоловік звернувся із зустрічним позовом до суду. Він просив поділити побутову техніку, меблі, а також стягнути з позивачки на свою користь половину вартості зроблених покращень у її квартирі.

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Місцевий та апеляційний суди позов колишньої дружини задовольнили повністю, а зустрічний позов її ексчоловіка – частково. Відповідачу відмовили у стягнення вартості поліпшень та ремонту.

Ухвалюючи таке рішення суд керувався положеннями статті 156 Житлового кодексу Української РСР. В цій статті йдеться, що члени сім'ї власника жилого будинку (квартири), які проживають разом з ним у будинку (квартирі), що йому належить, користуються жилим приміщенням нарівні з власником будинку (квартири), якщо при їх вселенні не було іншої угоди про порядок користування цим приміщенням. Повнолітні члени сім'ї власника зобов'язані брати участь у витратах з утримання будинку (квартири) і прибудикової території та проведення ремонту.



Подекуди ремонт коштує дорожче, ніж сама квартира / Фото 24 каналу

Верховний Суд вказав, що право вимагати стягнення витрат на проведення ремонту будівлі, що належить власникові, у членів його сім'ї з'являється лише тоді, коли їх витрати на ремонт помешкання перевищували покладений на них статтею 156 ЖК обов'язок.

Колегія суддів погодилась із висновком судів попередніх інстанцій. На їх думку – вказані гроші за час спільного проживання подружжя були витрачені для ремонту та реконструкції житла, де вони проживали, задля поліпшення умов життя та в інтересах сім'ї, тому обгрунтовано відмовили у задоволенні зустрічного позову у цій частині.

Обмежена компенсація витрат

Здійснені ремонтні роботи є невід'ємною частиною квартири та не є окремим об'єктом спільної сумісної власності подружжя, тому розподілу не підлягають, – так вирішив Верховний Суд.

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Адвокат, кандидат юридичних наук Василь Мірошниченко розяснює рішення і говорить, якщо подружжя зробило навіть і дорогий ремонт – це однаково виконаний обов'язок, а не створення додаткової спільної власності. Вочевидь, що до укладення шлюбу квартира була у власності одного з членів подружжя, але друга половинка долучилась до фінансування ремонту. Звісно, після певних інвестицій помешкання стало кращим, тому частину вкладених коштів треба поділити на двох. Проте суд вирішив інакше.

В цій ситуації Верховний Суд йде в руслі старої радянської традиції, коли на думку Феміди квартиру можна вважати покращеною лише тоді, коли при реконструкції, а не просто ремонті, збільшено її площу,

– зазначає Василь Мірошниченко.



Деякі пари при розлученні ділять навіть те, що не ділиться / Фото https://unsplash.com/

Адвокат наводить такий приклад: стіни стали вищі та з'явились прибудови – це покращення умов проживання. В такій ситуації буквально по квадратним чи кубічним метрам обраховують розмір покращення і компенсацію отримував той, хто брав участь в реконструкції.

На жаль, такий підхід не враховує сьогоднішніх тенденцій, коли при ремонті можуть застосовуватись дуже дорогі матеріали, завдяки яким житло значно покращується. Так, обшарпане помешкання може перетворитись на гарне житло. Приміром, був старий дерев'яний будинок, його обклали цеглою, замінили дах, комунікації тощо. Чи інший випадок – звичайна квартирка перетворюється на смарт житло. Ці покращення не можна відняти від квартири, бо вони є її частиною Але ж квартира стала набагато дорожчою, проте суди цього не враховують, оскільки керуються застарілим Житловим кодексом УРСР, розробленим та ухваленим ще в 1960-х роках минулого сторіччя.

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Чи не найбільш розповсюджена ситуація – ремонт в новобудовах. Після здачі квартири забудовником ще потрібно витратити до 40% вартості житла, щоби довести його до ладу.

Василь Мірошниченко зазначає, судова практика до вирішення таких позовів підходить як за старими нормами законодавства, так і за старими традиціями. Адже норми можна було б по різному тлумачити. Це тенденція, яку Верховний Суд вкотре підкреслив.

Тобто, якщо інформація в техпаспорті на житло залишилась незмінною, вважається, що жодного покращення не відбулось. Ну а той хто з подружжя, хто долучився до витрат на ремонт і не є власником житла, залишається при своєму.