Чи будуть лікарі отримувати більшу зарплату в результаті реформи: деталі у цифрах

За дитину до 5 років лікар отримуватиме 1480 тисяч гривень, за пенсіонера трохи менше – 740 гривень. Якщо ж дитина до 18 років – 814 гривень. За людей від 40 до 64 років – 444 гривні.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка.

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Якщо лікар набере 1800-2000 пацієнтів, які рекомендує МОЗ, то невідомо скільки саме він заробить, адже вікові категорії мають різну ціну. До прикладу, за 1000 дітей лікар отримає майже 1,5 мільйона гривень.

У цей тариф закладена зарплата лікаря, медсестри, медперсоналу, комунальні послуги, інтернет, адмінматеріали. За підрахунками МОЗ 18-20 тисяч – це зарплата лікаря, близько 12 тисяч – зарплата медсестри. Якщо ж пацієнту не подобається його лікар, він може у будь-який час його змінити. Попереджувати лікаря про розрив договору, це все автоматично робить система.

Нагадаємо, у квітні почався перший етап медичної реформи, всі українці мають підписати декларацію з сімейним лікарем. А виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун зібрала усі дописи про найпоширеніші медичні міфи, поради щодо здорових звичок та корисні "лайфхаки" у зручному форматі.