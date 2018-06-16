Чи досі українці бойкотують відпочинок в окупованому Криму: результати опитування

Журналісти "Крим.Реалії" запитали жителів різних регіонів України, включно із окупованим Донецьком, чи будуть вони влітку відпочивати в загарбаному Росією Криму.

Відповіді виявилися геть різними. Хтось запевняє, що принципово не поїде на півострів; для когось відпочинок там аж занадто дорогий; а хтось, навпаки, вже встиг засмагнути під кримським сонцем.

Читайте також: Напівпусті пляжі і Путін: окупований Крим показали у промовистих фото

Ось що українці відповіли на запитання: "Чи плануєте ви влітку їхати до Криму?"

"Я туди не збираюсь, бо я себе не буду там почувати безпечно".

"Там зараз багато росіян, українців мало. Щось відлякує".

"У Криму дорожче, ніж за кордоном. І сервіс, напевно, набагато гірший".

Ні, і дуже шкодую через це. Я не знаю, що там зараз відбувається, і не знаю, яке там ставлення до туристів з України.

"Він (Крим – 24 канал) в окупації. Як можна зараз туди їхати?"

"Я дивився записи з відеокамер. Там так файно: пляжі абсолютно вільні, купайся, тільки немає кому. Ну звичайно, що я не поїду, бо це, перш за все, аморально".

Так, позавчора тільки повернувся з Криму. Побув у гостях в онуки і повернувся. Кілька разів покупався в морі, трохи засмаг, поспілкувався з людьми.

"Ні, дитинко. Я пенсіонерка. За що ж я поїду до Криму?"

"Я не бачу сенсу їхати до людей, які нам не раді, які нас зрадили".

"Залюбки поїхала б. Якщо вийде – поїдемо".

"Я їм не дам грошей. Ні".

"Тільки доробили закордонні паспорти. І вже, як то виходить, за кордон хотілось би поїхати. Там красива природа, ландшафти".

Я вважаю, що ніхто з громадян України туди їздити взагалі не повинен. Хоча б з принципу.

Повний випуск програми "Крим Реалії" дивіться сьогодні на 24 каналі о 18:30. Не пропустіть!