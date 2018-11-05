Про що свідчить зростання депозитних вкладів

За інформацією НБУ, протягом вересня 2018-го обсяг депозитних вкладів фізичних осіб зріс на 2,8% в гривні і на 1,4% в валюті.

Загальний обсяг депозитних коштів у банках складає 259 млрд грн та 9 млрд доларів. Це при тому, що дохідність депозитів достатньо низька. Так, по долару дохідність становить близько 0,1% річних, а по гривні близько 10%.

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Те, що українці в непростих умовах і при малій дохідності депозитів все ж таки збільшують довіру до банків, свідчить про стабілізацію банківського сектору. Якщо нещодавно українці стояли в чергах, щоб забрати свої депозити в банках, то зараз поволі повертаються назад з грошима.

По факту низької дохідності можна робити кілька висновків. Є позитивні й негативні. Серед позитивних це зниження інфляції, а серед негативу – недостатня дохідність економіки, адже залучивши кошти у громадян, банк кредитує економіку або купує цінні папери. До речі, зниження відсотків по депозитам призведе й до зниження відсотків по кредитам. Тут вже для кого позитив, для кого негатив.

Зростання депозитів свідчить і про зростання доходів громадян. Цей факт компенсуватиме підняття ціни на газ та тарифів на ЖКП і пом'якшить шок від цього. Пенсії, а особливо заробітні плати зростають і випереджають зростання цін. За час дії попередньої ціни на газ (з весни-2016) середня зарплата українців зросла на 81%! Тож є звідки платити за підвищеними цінами, які зросли на 23%.

Подібний тренд очевидно буде продовжуватись і надалі. Тобто ціни й тарифи з об'єктивних причин будуть зростати, бо так є у всьому світі, але доходи громадян будуть і надалі випереджати їх. І це випереджання буде посилюватись.

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Автор: Володимир Манько

Джерело: Site.ua