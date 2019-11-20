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      Чи готові водії до нових правил перевезення дітей та як виявлятимуть порушників

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      За перевезення дітей без автокрісла відтепер офіційно штрафуватимуть. Згідно з прийнятим законом, перевозити дітей до 13-ти років ростом менше 145 сантиметрів можна лише у автокріслах. Стосуватиметься це всього транспорту, окрім громадського. Правоохоронці кажуть, заборона була й раніше, проте за це нікого не карали.

      Правоохоронці поки лише вчаться перевіряти машини на наявність у них автокрісел. Кажуть, потрібно хоча б тиждень практики. Бо побачити автівку в якої нема автокрісла на віддалі – важко.

      До теми! В Україні почав діяти закон про автокрісла: що потрібно знати 

      Та вже зазначають, безпідставно зупиняти машини не будуть. Перевірятимуть їх тільки в разі потреби. Наприклад, при перевищенні швидкості.

      Перевірятимуть і таксистів, бо перевозити дітей без автокрісел від сьогодні не мають права і вони. Втім, опитані нами водії по-різному ставляться до новацій. Одні – схвалюють , інші – категорично проти. Проте: і ті, і інші не мають автокрісел. Нарікають, щоб закупити їх, мають витратити кругленьку суму.

      штрафи автокрісло європа україна світ
      Штрафи за перевезення дітей без автокрісел в країнах ЄС

      Тим часом батьки малолітніх дітей рахують, на скільки більше їм треба буде доплатити за таксі з цією додатковою послугою.

      Для киянки Катерини автокрісло в машині – незмінне правило. Жінка каже, що безпека сина для неї передусім. Прийнятий закон підтримує. Втім зазначає, ухвалювати потрібно було ще раніше.

      Важливо! Як правильно обрати автокрісло для дитини

      Поки поліцейські тільки вчаться виявляти порушників, а таксисти підраховують у скільки їм обійдеться автокрісло, експерти вкотре нагадують – возити дітей без автокрісел небезпечно для їхнього життя.

      Що може статися з дитиною, якщо вона сидить не в автокріслі машини: відео

      Правоохоронці кажуть, в Україні кожен 10-ий травмований у ДТП – дитина. І тільки автокрісло може убезпечити під час дорожньо-транспортної пригоди.

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      Автор: Людмила Гаврилюк
      Теги: Новини України Авто Законодавство Діти і неповнолітні Штрафи Батьки і діти
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