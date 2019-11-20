Чи готові водії до нових правил перевезення дітей та як виявлятимуть порушників

За перевезення дітей без автокрісла відтепер офіційно штрафуватимуть. Згідно з прийнятим законом, перевозити дітей до 13-ти років ростом менше 145 сантиметрів можна лише у автокріслах. Стосуватиметься це всього транспорту, окрім громадського. Правоохоронці кажуть, заборона була й раніше, проте за це нікого не карали.

Правоохоронці поки лише вчаться перевіряти машини на наявність у них автокрісел. Кажуть, потрібно хоча б тиждень практики. Бо побачити автівку в якої нема автокрісла на віддалі – важко.

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Та вже зазначають, безпідставно зупиняти машини не будуть. Перевірятимуть їх тільки в разі потреби. Наприклад, при перевищенні швидкості.

Перевірятимуть і таксистів, бо перевозити дітей без автокрісел від сьогодні не мають права і вони. Втім, опитані нами водії по-різному ставляться до новацій. Одні – схвалюють , інші – категорично проти. Проте: і ті, і інші не мають автокрісел. Нарікають, щоб закупити їх, мають витратити кругленьку суму.



Штрафи за перевезення дітей без автокрісел в країнах ЄС

Тим часом батьки малолітніх дітей рахують, на скільки більше їм треба буде доплатити за таксі з цією додатковою послугою.

Для киянки Катерини автокрісло в машині – незмінне правило. Жінка каже, що безпека сина для неї передусім. Прийнятий закон підтримує. Втім зазначає, ухвалювати потрібно було ще раніше.

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Поки поліцейські тільки вчаться виявляти порушників, а таксисти підраховують у скільки їм обійдеться автокрісло, експерти вкотре нагадують – возити дітей без автокрісел небезпечно для їхнього життя.

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Правоохоронці кажуть, в Україні кожен 10-ий травмований у ДТП – дитина. І тільки автокрісло може убезпечити під час дорожньо-транспортної пригоди.